Oroscopo 2021 – I segni zodiacali che riceveranno più sorprese il prossimo anno: ecco quali sono

Non necessariamente le sorprese sono positive, lo abbiamo imparato fin dalla giovanissima età, probabilmente fin dall’infanzia, che in alcuni casi le novità possono riservare anche delusioni. Il 2021 prende le sembianze di una voglia di ricominciare spiccata per una larga fetta di persone, a causa di un 2020 decisamente problematico, per usare un eufemismo.

Il nuovo anno riserverà sorprese per tutti, ma in maniera particolare per questi segni zodiacali.

Pesci

Il 2021 può rapprsentare un cambiamento sopratutto in relazione alla vostra vita privata, quindi è consigliabile non “chiudere le porte” in vista di nuovi possibili incontri, nonostante la prima reazione che balza in mente ai nati sotto questo segno è proprio quella di isolarsi, opzione stavolta non consigliata per non far crescere qualche rimpianto in futuro.

Leone

Molto probabile qualche sorpresa relativa alla vostra sfera privata, non necessariamente nell’ambito delle relazioni sentimentali, ma che può riguardare anche la vostra famiglia.

Fortemente consigliato dedicarle più tempo del solito, visto che già nei primi mesi del 2021 potranno profilarsi novità.

Ariete

Non pensate di poter prevedere o pianificare tutto quello che accadrà nei prossimi mesi perchè qualche evento si manifesterà in tutta la propria influenza sopratutto se sarete lì ad aspettarlo. In consiglio è affrontare i primi 6 mesi del nuovo anno in maniera particolarmente rilassata e più passiva del solito, così da arrivare più consapevoli al resto dell’anno.

Capricorno

Novità in amore in arrivo, e saranno piuttosto “fragorose”, anche se siete già impegnati in una relazione: le possibili “sorprese” non significheranno che questa avrà termine in senso stretto ma tutto dipenderà da come reagirete a queste novità. Il consiglio è affrontarli con la consapevolezza che sarà tutto nelle vostre mani, quindi agite in maniera più onesta e limpida possibile.