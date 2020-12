Oroscopo Branko – domani sabato 26 dicembre 2020 – Anticipazioni per tutti i segni

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo di Branko per domani sabato 26 dicembre 2020. Siamo arrivati già a Santo Stefano. Come continueranno le giornate di festa dei segni zodiacali? Per scoprirlo, leggi l’anteprima tratta dall’oroscopo di Branko per domani, dedicata a tutti i segni dello zodiaco,

Oroscopo Branko domani sabato 26 dicembre 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani l’Ariete potrà passare la giornata insieme agli amici più stretti, mentre qualche Toro sarà partito da qualche giorno. I Gemelli potranno rilassarsi tra dolci e giochi in famiglia, anche per il Cancro saranno giorni pacati, ma comunque allegri.

Previsioni Branko domani sabato 26 dicembre 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Domani il Leone e la Bilancia potranno intrattenersi con qualche gioco tradizionale, come la tombola, insieme a pochi, cari affetti. La Vergine sarà circondata da amore, mentre lo Scorpione dovrebbe sfruttare le prossime ore per perdonare una persona.

Oroscopo domani sabato 26 dicembre 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo le previsioni astrali di Branko domani il Sagittario potrà trascorrere Santo Stefano insieme al suo amore, il Capricorno sarà in compagnia del partner e della famiglia. L‘Acquario avrà voglia di fare visita ad alcuni parenti, mentre per i Pesci ci saranno amici e affetti più vicini.

