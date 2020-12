Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 26 dicembre 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 26 dicembre 2020. Siamo a Santo Stefano! Come passeranno questa giornata l’Ariete, il Toro, i Gemelli e il Cancro? L’Ariete e il Toro potranno godersi una giornata piacevole con i loro affetti, i Gemelli saranno smaniosi di realizzare le proprie idee. Per il Cancro ci sarà la voglia di starsene per conto proprio o con pochi cari. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai primi 4 segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 26 dicembre 2020: Ariete

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata serena che potrai trascorrere con chi ami. Il vero regalo di Natale il cielo te lo ha fatto qualche giorno fa, quando ti ha liberato del peso di Giove e Saturno in opposizione. D’ora in poi avrai un desiderio crescente di mollare le situazioni che non ti piacciono più. Anche se sei ancora sommerso dalle difficoltà, sta a poco a poco, affiorando il tuo carattere vincente.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 26 dicembre 2020: Toro

Domani passerai un Santo Stefano piacevole, proprio come piace a te. La Luna sarà ancora nel tuo segno, felice di regalarti energia e vitalità. Sarai aperto e disponibile verso gli altri e in fondo in fondo questo Natale così raccolto, insieme agli affetti più stretti a te non dispiace! Approfittane, per riposare un po’. Da molto tempo ti porti dietro stress e stanchezza.

Oroscopo domani sabato 26 dicembre 2020: Gemelli

Come denota l’oroscopo di Paolo Fox domani ti aspetta una giornata piuttosto proficua. Ci sarà chi starà coltivando mentalmente un progetto interessante e non vedrà l’ora di realizzarlo. La tua mente è fervida e dal 27, quando ospiterai la Luna nel tuo segno, lo sarà ancora di più! Anche se ti senti smanioso di darti da fare, insofferente all’idea di dover aspettare che passino le feste, sii paziente! Il tuo successo è dietro l’angolo.

Oroscopo domani sabato 26 dicembre 2020: Cancro

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani avrai une bella dose di energia e una gran voglia di passare la giornata in compagnia di poche, fidate persone. Non sei nello spirito di confusione e tavolate, per cui non risenti troppo delle misure restrittive di questo periodo. Sappi, però, che queste feste fanno da preludio a un 2021 in cui non avrai l’opposizione di Saturno e Giove. D’ora in poi potrai sfruttare la tua energia per le persone e i progetti che più ti interessano.