Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 26 dicembre 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 26 dicembre 2020. Il Natale sta per finire e Santo Stefano è dietro l’angolo. Come lo trascorreranno il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? Servirà ancora prudenza al Leone e allo Scorpione, mentre la Vergine avrà la possibilità di recuperare. Giornate di rimonta per la Bilancia. Se vuoi approfondire, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai 4 segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 26 dicembre 2020: Leone

Come racconta l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai trascorrere un Santo Stefano tranquillo, ma tu dovrai sforzarti di avere prudenza. La Luna in aspetto contrario ti potrebbe rendere nervoso, più agitato del dovuto. Se incapperai in qualche contrattempo, come un ritardo, cerca di non mettere in discussione ogni cosa! Non fare mosse rischiose e, soprattutto, non rimuginare sul passato. In questi giorni dovrai trovare la forza dentro te di superare le ostilità di alcune persone.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 26 dicembre 2020: Vergine

Domani sarà una giornata in cui potrai recuperare tranquillità ed energia psicofisica. Approfittane, per ricaricare le batterie dopo le fatiche che hai dovuto affrontare durante i primi giorni della settimana. Organizza qualcosa di piacevole da vivete insieme alle persone che ami, qualcosa che ti aiuti a staccare la spina dalle questioni pratiche, dai problemi.

Oroscopo domani sabato 26 dicembre 2020: Bilancia

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata promettente. C’è da dire che d’ora in avanti ti aspettano sempre più momenti piacevoli, sensazioni positive. E te lo meriti, dopo le difficoltà degli ultimi anni! Fai attenzione, però all’aspetto economico, forse ci sono stati dei contrattempi in una compravendita. Servirà un po’ di pazienza per sbrogliare una situazione passata. Durante il weekend avrai una bellissima Luna: approfittane!

Oroscopo domani sabato 26 dicembre 2020: Scorpione

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani dovrai fare i conti con una Luna opposta: sii prudente! Il tuo nervosismo potrebbe essere dettato dal fatto di non poter trascorrere queste feste con alcune persone lontane, fisicamente o emotivamente. O forse perché avresti voglia di fare qualcosa che purtroppo non è possibile fare. Chi di recente ha vissuto qualche complicazione, delle tensioni, è riuscito a risolvere in maniera molto saggia ed efficace. Nelle prossime ore non strafare, non ti stancare troppo!