Oroscopo Scorpione 2021 – Un anno di passaggio

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo 2021 dedicato allo Scorpione. Ti aspetta un anno piuttosto agitato, quasi controverso. Avrai la smania di fare, di esplorare nuovi orizzonti, ma dovrai essere pronto a reagire, se le cose non dovessero andare per il verso giusto. Giove e Saturno ti spingeranno a liberarti di molti pesi inutili. Preparati a vivere un anno di sfide, di nervosismo e qualche momento di austerità. Un anno di passaggio necessario a vivere un 2022 più felice.

Oroscopo 2021 – Amore

Secondo l’oroscopo 2021 servirà estrema cautela nei mesi in cui Marte sarà in opposizione, perché sarà facile imbattersi in qualche problema con il partner, una discussione di troppo. I single faranno un po’ di fatica a cominciare una relazione: contrasti e malintesi potrebbero essere all’ordine del giorno.

Oroscopo 2021 – Lavoro

Non saranno concesse le scelte azzardate con Giove e Saturno in dissonanza! Il tuo anno partirà con una certa agitazione che rischierai di riversare nel lavoro. Sii prudente! Tra la primavera e l’estate Giove ti concederà una piccola tregua e tu potrai approfittarne, per concentrarti sui progetti più ambiziosi.

Oroscopo 2021 – Fortuna

Come indica l’oroscopo 2021 non sarà un anno fra i più facili che tu abbia vissuto finora. I mesi in cui Marte e Giove saranno in aspetto contrario ti costringeranno a più sforzo e sacrificio. Dovrai rimboccarti le maniche per superare le sfide che incrocerai lungo la tua strada.

