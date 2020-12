Oroscopo Settimanale – Le donne meno gelose dello zodiaco, scopri quali sono

La gelosia è uno dei motivi principali che porta alla crisi una coppia, visto che il sospetto di tradimenti vari per molte coppie sembra essere una costante. Colpa dell’animo umano che fondamentalmente sembra essere naturalmente poco affidabile, ma anche frutto di scarsa fiducia verso gli altri, anche se non per tutti sembra essere così: le donne che andremo ad esaminare, che fanno parte di una selezione precisa di profili zodiacali, non manifestano praticamente atteggiamenti gelosi: ecco quali sono.

Toro

Al netto di un carattere molto forte e deciso, il Toro è un segno che non ama le complicazioni in famiglia, così come nel rapporto di coppia. Ciò può sembrare strano visto che al di fuori di questi contesti sembra quasi andare a cercarsi le “rogne”. La donna Toro in particolare è molto fiduciosa nei confronti del partner e fare “scenate” di gelosia non fa parte del loro carattere.

Sagittario

La donna nata sotto questo segno in genere non lascia spazio alla gelosia: o è totalmente fiduciosa verso il partner o quasi totalmente disinteressata, quindi o b ianco o nero, non è affatto teatrale e non ama mettersi in luce in manifestazioni estremamente evidenti dell proprio carattere. Paradossalmente a volte questo modo di porsi può essere interpretato come distaccato.

Acquario

Nonostante sia molto sensibile la donna Acquario è totalmente in controllo delle proprie emozioni e si dimostra insolitamente logica e concreta quando si tratta di gestire i rapporti umani: dubitare della fedeltà del partner è qualcosa che va in contrapposizione con la fiducia che ha verso il proprio senso del giudizio.

Scorpione

Il discorso si applica anche per la donna Scorpione, totalmente in fiducia dei propri mezzi ma anche decisamente “spietata” quando scopre un tradimento. Non è per nulla “paranoica” e sarà pronta ad agire solo quando ha in mano delle prove tangibili del tradimento. Ma non è assolutamente tipo da manifestare gelosia.