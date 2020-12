Quel Natale che ci ha fatto incontrare: trama, trailer e cast del film

Quel Natale che ci ha fatto incontrare è il film che Rai 2 offre per il suo primo pomeriggio di oggi, venerdì 25 dicembre 2020. La pellicola è diretta da Paul Ziller e appartiene al genere commedia e sentimentale. Il titolo originale invece è Picture a Perfect Christmas.

La trama di Quel Natale che ci ha fatto incontrare ruota attorno a Sophie, una giovane donna fidanzata che incontrerà il vero amore quasi per caso. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Quel Natale che ci ha fatto incontrare, la trama

Sophie è abituata a viaggiare in tutto il mondo grazie al suo lavoro di fotografa. Vive una relazione con Ben da diverso tempo ma scopre che il giorno di Natale dovrà rimanere da sola. Il fidanzato infatti è stato chiamato in missione in Asia e i due dovranno stare lontani per diverso tempo. Sophie decide così di ritornare nella cittadina in cui è cresciuta per prendersi cura della nonna: non sa che presto farà un incontro molto speciale. La trama di Quel Natale che ci ha fatto incontrare ci rivela infatti che il vicino di casa David le chiederà di dargli una mano per guardare il nipote di soli 7 anni. Fra i due nascerà presto una bella amicizia, che si trasformerà poi in qualcosa di più.

Quel Natale che ci ha fatto incontrare, il cast completo

Alla guida del cast di Quel Natale che ci ha fatto incontrare troviamo Merritt Patterson nei panni di Sophie. Al suo fianco ci sarà Jon Cor per il personaggio di David, mentre Luke Roessler presterà il volto al piccolo Troy Murphy. Troveremo inoltre i seguenti attori: Paula Shaw (Louise Griffith); Nicole Oliver (Marissa Myers); Toby Levins (Brent Willoughby); Kwesi Ameyaw (Ross Reeler); Terence Kelly (Simon Baylock); Anita Brown (Jodi Hall); Briana Skye (Chloe); Claude Knowlton (cliente) e Richard Lett (Babbo Natale).