Serendipity – Quando l’amore è magia: trama, trailer e cast del film

Serendipity – Quando l’amore è magia è il film che Tv8 propone per il suo pomeriggio di oggi, venerdì 25 dicembre 2020. La pellicola verrà trasmessa attorno alle 16:05 ed è diretta da Peter Chelsom. Il titolo originale è Serendipity, mentre il genere è commedia e sentimentale. Il cast invece è guidato da John Cusack e Kate Beckinsale.

La trama di Serendipity – Quando l’amore è magia racconta l’incontro tra Jonathan e Sara: due perfetti sconosciuti che metteranno alla prova il destino per scoprire se siano fatti per stare insieme. Di seguito gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Serendipity – Quando l’amore è magia, la trama

Jonathan e Sara si incontrano per caso in un negozio di accessori durante il periodo natalizio: entrambi hanno messo gli occhi sullo stesso paio di guanti. Colpiti dalla reciproca attrazione, i due trascorrono insieme l’intera giornata. Prima di salutarsi, Jonathan propone alla sconosciuta di scambiarsi i numeri di telefono ma Sara ha un’altra idea. Vuole che sia il fato a decidere al loro posto: se saranno destinati a diventare una coppia, allora si rivedranno ancora una volta in modo naturale. Scelgono così di scrivere i propri numeri su oggetti a caso: Jonathan su una banconota da cinque dollari, Sara su una copia del libro L’amore ai tempi del Colera.

Alcuni anni dopo, Jonathan è ormai a un passo dal matrimonio con Halley ma non ha mai dimenticato Sara. Continua a cercare il suo numero di telefono, ma senza successo. Finchè un giorno decide di prendere in mano la situazione: corre nel negozio in cui ha incontrato la donna la prima volta per cercare di ottenere il suo indirizzo. La trama di Serendipity – Quando l’amore è magia ci rivela che intanto Sara sta per sposarsi con Lars.

Serendipity – Quando l’amore è magia, il cast completo

John Cusack interpreta Jonathan Trager, mentre Kate Beckinsale presta il volto a Sara Thomas. Il cast di Serendipity – Quando l’amore è magia si avvale anche della presenza dei seguenti attori: Jeremy Piven (Dean Kansky); Molly Shannon (Eve); John Corbett (Lars Hammond); Bridget Moynahan (Halley Buchanan) ed Eugene Levy in un ruolo secondario.