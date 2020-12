Un Natale per due: trama, trailer e cast del film

Un Natale per due è il film che Tv8 offre nella sua prima serata di oggi, venerdì 25 dicembre 2020. La pellicola è diretta da Giambattista Avellino e appartiene al genere commedia. Alla guida del cast troviamo invece Alessandro Gassmann ed Enrico Brignano.

La trama di Un Natale per due ruota attorno a Claudio e Danilo. Il primo è un tagliatore di teste dall’animo cinico, il secondo un uomo timido e molto ingenuo. Si ritroveranno a dover collaborare insieme per un incarico molto particolare. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Un Natale per due, la trama

Il Presidente di una società vuole eliminare tutti gli operai non produttivi e assegna l’incarico di scovarli a Claudio, noto per essere cinico e dedito solo alle donne. L’uomo trova in Danilo il suo primo bersaglio, in quanto troppo ingenuo e timido. Prima di poter tornare a casa, Claudio è costretto a rivedere i suoi piani a causa del maltempo e a scegliere una via secondaria per raggiungere la città in cui vive. Il suo desiderio infatti è di annunciare a familiari e amici che presto si sposerà con la fidanzata.

La sventura però lo raggiunge ancora quando Danilo lo investe per sbaglio con la propria auto e poi si ritrova senza patente dopo aver tamponato una volante della Polizia. La trama di Un Natale per due ci rivela che Danilo e Claudio uniranno presto le forze per raggiungere Moncalieri. Un viagio che permetterà entrambi di conoscere l’altro, fra segerti e cose da non dire.

Un Natale per due, il cast completo

Al centro della scena troviamo Alessandro Gassmann nei panni di Claudio ed Enrico Brignano in quelli di Danilo. Il cast di Un Natale per due raccoglie anche altri attori italiani come Claudia Potenza (Carmen); Pino Caruso (presidente); Paolo Sassanelli (architetto); Chiara Francini (Gioia); Cristina Serafini (Anna Longoni); Sandra Biondi (Laura); Carlotta Lo Greco (Stefania); Roberto Nobile (padre di Danilo); Roberta Fiorentini (madre di Danilo) ed Elena Barolo (Giulia). Compare inoltre Dj Ringo per un cameo dove interpreta se stesso.