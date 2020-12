Aiuta il tuo corpo a disintossicarsi mangiando questi alimenti incredibili!

Dopo le abbuffate natalizie la parola d’ordine è disintossicarsi! In effetti esistono alcuni alimenti che inseriti all’interno di una dieta completa, sono capaci di disintossicare l’organismo. Il concetto di disintossicare consiste nella necessità di eliminare tossine e sostanze non necessarie dal corpo, spesso provenienti da un cattivo regime alimentare. Esistono diverse quantità di questi alimenti che sono in grado di migliorare l’organismo. Alimentarsi con questi cibi ci permetterà di disintossicare il corpo da tossine e dalla cattiva alimentazione tipica delle cene natalizie. Ma quali quali sono questi alimenti in grado di disintossicare il nostro organismo? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande.

Quali sono gli alimenti in grado di disintossicare il nostro organismo?

Tra gli alimenti capaci di disintossicare il nostro organismo risaltano sicuramente il finocchio, i broccoli, i carciofi, lo zenzero, le carote e varie tipologie di semi come quelli di lino. Questi sono alcuni dei cibi più idonei a disintossicare il nostro organismo rendendolo in grado di espellere tutto ciò che può essergli nocivo. Spesso capita di trovare questi alimenti all’interno di drastiche diete, dette appunto detox. Si tratta infatti di veri e propri regimi alimentari più o meno restrittivi in fatto di alimentazione. Il consiglio è sempre quello di non esagerare nelle diete, anche solo mangiare qualcuno di questi alimenti periodicamente è sicuramente di grande aiuto per il nostro corpo. Altri alimenti disintossicanti possono essere le mele, i cereali, l’aloe, alcuni legumi come le lenticchie e anche l’acqua, elemento detox per eccellenza. Si tratta di alimenti che contengono anche tantissime proprietà benefiche per il nostro organismo. Per non parlare poi anche di limoni, bacche di Goji, ananas, aglio e avocado.

Come mai è importante mangiare alimenti detox?

Mangiare alimenti con proprietà detox ci permette di disintossicare il corpo da tossine e cattiva alimentazione. Ma perché è importante seguire un regime alimentare che li contenga tutti? Prima di tutto per migliorare il proprio benessere fisico e psichico: corpo e mente vanno di pari passo, è cosa certa. Seguendo un regime alimentare comprensivo di questi alimenti, si possono risolvere problemi come il gonfiore addominale o l’incapacità di perdere peso pur seguendo diete molto drastiche. Questo significa che mangiando questi alimenti saremo in grado di assumere buone quantità di fibre, combattere la ritenzione idrica, migliorare il funzionamento del fegato e combattere la stitichezza. Ci sono inoltre anche diversi benefici per quel che riguarda i livelli di colesterolo e di metabolismo e, in genere, la loro assunzione svolge un’importante funzione antinfiammatoria e antibatterica. Quindi, in base a tutto quello che avete letto vi consigliamo di inserire questi alimenti all’interno della vostra alimentazione!