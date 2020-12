Classifica e oroscopo domenica 27 dicembre 2020: Grande fermento per i Gemelli, i Pesci scivolano nella malinconia

Ecco l’oroscopo di domenica 27 dicembre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. La settimana di Natale è scivolata via ed eccoci già a domenica. Come trascorreranno la giornata i segni zodiacali? Il Toro e l’Ariete avranno una buona vitalità, mentre per i Pesci sarà una domenica piuttosto sottotono. Lo Scorpione dovrebbe chiarire con una persona. Vuoi scoprire di più? Leggi l’oroscopo di domenica e la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domenica sarà una giornata particolarmente interessante sul fronte relazionale. La Luna nel segno dei Gemelli stimolerà la comunicazione, i contatti e le idee. Approfittane, per concentrarti sui social, per proporre un progetto o per inviare un messaggio a una persona che potrebbe esserti di aiuto nel 2021. 4 stelle.

Toro

Con la Luna in Gemelli e Mercurio nel segno del Capricorno avrai buone idee e capacità comunicative. Potresti essere particolarmente preso da un progetto importante a cui pensi da un po’. Avrai molte possibilità di realizzarlo nei prossimi mesi, a patto che tu abbia già i soldi necessari. Non sarà il momento di indebitarsi per dei progetti nuovi! 3 stelle.

Gemelli

Ospiterai la Luna nel tuo segno: sarai stracolmo di energia, vitalità, idee e intuizioni. Annotale tutte, perché il 2021 sarà l’anno più adatto a metterle in pratica. Per il momento goditi una domenica di svago e relax accanto alle persone che ami! 5 stelle.

Cancro

Servirà prudenza, perché la Luna alle tue spalle e Mercurio in opposizione potrebbero innescare qualche discussione di troppo o provocare dei momenti di disagio, una situazione poco chiara. Sarà solo un momento passeggero! Da martedì l’umore migliorerà di gran lunga. 2 stelle.

Leone

Come anticipa l’oroscopo di domenica sarà una giornata decisamente migliore di quelle passate. Marte e Luna saranno tue amiche e ti forniranno energia, vitalità, voglia di più leggerezza. Le misure restrittive concedono poca capacità di azione, me nulla ti impedisce di passare la giornata con poche, piacevoli persone. 4 stelle.

Vergine

Dovrai fare i conti con un po’ di nervosismo, causato da questa Luna in Gemelli. Meglio stare alla larga da chi potrebbe irritarti con il suo comportamento e sfruttare questa domenica per riposare un po’. Negli ultimi giorni la stanchezza si è fatta sentire parecchio. Prova a ricaricare le batterie! 3 stelle.

Bilancia

Si preannuncia una piacevole domenica da trascorrere con la persona che ami o con pochi, ma sinceri affetti. La Luna sarà in Gemelli, in posizione opposta a Venere: potrebbe creare piccoli fraintendimenti nella coppia. Meglio fare attenzione! A parte questo, la giornata sarà serena. Metti da parte le preoccupazioni riguardo i soldi e il lavoro e pensa che il 2021 potrà restituirti ciò che hai perso in passato. 3 stelle.

Scorpione

Finalmente ti sei lasciato alle spalle delle feste che ti hanno trovato un po’ sottotono, e non solo per la situazione che stiamo vivendo. Da giorni stai trascinando un rapporto conflittuale, qualcosa che dovrà essere affrontato e chiarito. In questa giornata sarai più tranquillo. Potrebbe essere il momento più opportuno per fare la prima mossa. 3 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di domenica sarà una giornata che richiederà più attenzione del solito. La Luna in opposizione potrebbe provocare degli intoppi, come un ritardo o un rallentamento. Qualcuno si sentirà particolarmente agitato o inquieto. Sii prudente! 2 stelle.

Capricorno

Anche se Mercurio nel segno cercherà di farti pensare al lavoro, approfitta della domenica per staccare la spina. Potrai trascorrere una giornata di festa godendo delle piccole cose, dell’intimità famigliare. Occhio alle incomprensioni o a un po’ di nervosismo che potrebbero nascere in famiglia per colpa della Luna in Gemelli o di Venere alle tue spalle! 3 stelle.

Acquario

Si prospetta una domenica effervescente. Giove e Saturno nel segno, una bellissima Luna, Venere amica: ottime premesse per passare questa giornata in maniera piacevole, con chiunque tu decisa di trascorrerla. Potresti perfino cominciare a dedicarti a qualche nuova idea, un nuovo progetto su cui metterai mano nel 2021. 5 stelle.

Pesci

Non sarà una giornata memorabile! La Luna in Gemelli potrebbe renderti un po’ nervoso. Venere nel segno del Sagittario alimenterà nuovi dubbi, non per forza reali, sul rapporto di coppia. Sarà facile ritrovarsi a rimuginare sulle cose, sul passato, con il rischio di diventare perfino un po’ malinconici. Sforzati di contrastare queste emozioni! 2 stelle.