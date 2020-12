Fred Claus – Un fratello sotto l’albero: trama, trailer e cast del film

Fred Claus – Un fratello sotto l’albero è il film che Italia 1 propone per la fascia preserale di oggi, sabato 26 dicembre 2020. La pellicola è diretta da David Dobkin e con protagonisti Vince Vaughn, Kevin Spacey e Paul Giamatti. Il titolo originale è Fred Claus, mentre la messa in onda è prevista per le 19:30 circa.

La trama di Fred Claus – Un fratello sotto l’albero racconta la storia di due bambini speciali: Santa Claus e suo fratello Fred. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Fred Claus – Un fratello sotto l’albero, la trama

Diversi secoli fa, due fratelli molto diversi vivevano in una città molto remota. Il più piccolo dei due, Nick, era noto per la sua bontà e generosità e una volta adulto divenne santo. Uno stato che ha permesso a lui e a tutti i componenti della sua famiglia di vivere molto a lungo. Una volta grande, Nick è diventato conosciuto con il mome di Santa Claus. Il fratello maggiore Fred ha deciso invece di cercare la sua strada e di allontanarsi da lui. Nel presente, Fred riesce a sopravvivere grazie a piccoli raggiri e in cerca di soldi per aprire un’agenzia di scommesse, decide di chiedere aiuto al fratello. Claus però è stufo dei guai in cui si caccia Fred e accetta di dargli dei soldi in cambio di un favore: dovrà dare una mano per confezionare i regali di Natale al Polo Nord. La trama di Fred Claus – Un fratello sotto l’albero ci rivela che Nick e Fred dovranno unire le forze per affrontare la Commissione per l’abolizione del Natale, inviato a controllare che Babbo Natale e la sua attività funzioni in modo efficiente.

Fred Claus – Un fratello sotto l’albero, il cast completo

Alla guida del cast di Fred Claus – Un fratello sotto l’albero troviamo Vince Vaughn nel ruolo di Fred Claus e Paul Giamatti in quelli di Nick Claus. Al loro fianco ci saranno Kevin Spacey nei panni dell’Ispettore Clyde e John Michael Higgins nel ruolo di Willie. Sono presenti inoltre gli attori Miranda Richardson (Annette Claus); Rachel Weisz (Wanda); Kathy Bates (Mamma Claus); Trevor Peacock (Papà Claus); Ludacris (Dj Donnie); Elizabeth Banks (Charlene); Jeremy Swift (Bob); Bobb’e J Thompson (Slam); Jeffrey Dean Morgan (Corteggiatore di Wanda) e tre cameo da parte di Frank Stallone, Roger Clinton e Stephen Baldwin nei panni di loro stessi.