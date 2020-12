Lucrezia Comanducci nuovo look | Dama mozzafiato a Uomini e Donne – FOTO

E’ tornata a Uomini e Donne appositamente per corteggiare Armando Incarnato, ma sembra proprio che il cavaliere non riesca più a concederle la sua fiducia. Stiamo parlando di Lucrezia Comanducci, la quale, ultimamente ha sfoggiato un nuovo look davvero mozzafiato. La dama romana appare sempre più bionda e con lunghissimi capelli da sirena. Ma quali sono i motivi per cui la conoscenza con Armando è sempre più in bilico a Uomini e Donne?

Sembra proprio che Armando Incarnato metta continuamente in dubbio quali siano i reali motivi per cui la dama è tornata a Uomini e Donne. Lucrezia, infatti, aveva deciso di lasciare lo studio perché si sentiva troppo a disagio e non riusciva ad essere se stessa. Solo dopo molte settimane, la dama ha deciso di tornare a Uomini e Donne esclusivamente per corteggiare Armando Incarnato.

Lucrezia Comanducci nuovo look mozzafiato

Tuttavia la bellezza della dama ha attirato anche le attenzioni di altri cavalieri di Uomini e Donne. Oltre ad alcuni nuovi cavalieri, tutti rifiutati da Lucrezia, anche Michele Dentice ha lasciato molte volte il suo numero di telefono alla dama. Nonostante ciò, Lucrezia, ha sempre rifiutato il numero di Michele, affermando, inoltre che nessuno le interessa quanto Armando.

Nessuna di queste rassicurazioni però, ha potuto far calmare Armando Incarnato, sicuro che, prima o poi, Lucrezia inizierà a frequentare qualcun altro oltre lui. Il più determinato a far breccia nel cuore di Lucrezia sembra proprio Michele, il quale ha affermato di vedere la dama sempre più triste a causa di Armando. Sarà per questa tristezza di fondo che Lucrezia Comanducci ha sfoggiato un nuovo look mozzafiato sui social?

La dama appare sempre più bionda e sempre più bella con lunghissimi capelli da sirena e un abito bianco. Ma che futuro attende Lucrezia Comanducci a Uomini e Donne?