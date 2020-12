Oroscopo Settimanale – Gli uomini meno affidabili in una relazione: ecco quali sono

I rapporti sociali, ed in particolar modo quelli legati alla sfera sentimentale, possono riservare grandi gioie ma anche grandi delusioni, dato che indifferentemente dal contesto, non sempre siamo attratti da chi realmente è compatibile con la nostra personalità. Alcune persone infatti si dimostrano decisamente inadatte ad un contesto amoroso, indifferentemente dal profilo e quest’oggi andremo ad affrontare proprio questo argomento: quali sono gli uomini che più problematici in tal senso?

Capricorno

Nella maggior parte dei casi è un profilo decisamente affidabile in tanti ambiti, ma in quello amoroso difetta sempre un po’, visto che quando deve affrontare decisioni e situazioni tipiche di una relazione sentimentale, sorgono i difetti tipici del segno: insicurezza ed un po’ di freddezza rendono l’uomo Capricorno decisamente difficile da “sopportare”.

Ariete

Distaccati ma non freddi: è questa la situazione generale quando deciderete di frequentare un uomo nato sotto questa costellazione. Questo perchè l’Ariete è impulso, e voglia di vivere ed è molto complicato provare a “domarli”, anzi qualora ci proverete, con tutta probabilità il vostro tentativo fallirà miseramente. Non aspettatevi grandi manifestazioni di amore e d’affetto da parte sua.

Vergine

All’apparenza è sempre un po’ egoista, in realtà la sicurezza che ostenta in gran parte delle situazioni “viene meno” quando deve realmente mettersi in gioco in amore.

Riesce ad amare senza problemi o limiti ma ha difficoltà a metterlo in mostra in maniera evidente e fruibile.

Gemelli

Incostante, così si può definire l’uomo nato sotto i Gemelli che passa indifferentemente da un mood molto passionale e dolce a uno distaccato e disinteressato, anche senza apparente motivazioni. Ecco perchè dovrete abituarvi a queste “montagne russe emotive” qualora deciderete di frequentare uno di loro.