Oroscopo Weekend – Gli uomini più odiosi dello zodiaco: ecco quali sono!

Non è possibile andare d’amore e d’accordo con tutte le persone che incontreremo nella nostra vita, indipendentemente dal nostro ottimismo e dalla nostra buona volontà, avremo a che fare con qualcuno che verrà considerato odioso da parte nostra, o magari da qualcun altro, essendo una definizione che può essere applicata anche in base al carattere.

Gli uomini infatti possono essere considerati “odiosi” per tanti motivi diversi, ma tutti sono “detestabili” per qualche ragione. Ecco i profili zodiacali maschili maggiormente attinenti a questa definizione.

Gemelli

Hanno una personalità “folle”, molto complessa e variegata che si manifesta in tutte le situazioni e non sempre è controllata, anzi viene governata dall’umore del momento, da qui la nomea di personalità doppia tipica del segno. Questi uomini sono consapevoli di essere più ricettivi e spesso riescono a percepire cose in maniera più tempestiva, ma questo li rende il più delle volte decisamente poco simpatici.

Bilancia

Totalmente opposta la siutazione dei Bilancia, che per provare ad essere diplomatico a tutti i costi finisce inevitabilmente per scontentare qualcuno, proprio con il suo fare mai veramente schierato ed eccessivamente pacificatore “per forza”. Il suo non parteggiare è considerato un difetto in molti casi.

Cancro

Decisamente facile assistere ad un uomo nato sotto questa costellazione perdere facilmente le staffe: non lo ammetterebbe facilmente ma è estremamente sensibile e questo lo può far apparire “debole”, secondo il suo punto di vista. Ecco perchè prova a mascherare il tutto manifestando in modo molto acceso e piccato il proprio dissenso.

Ariete

Eccessivamente impulsivo ed istintivo, l’Ariete non si ferma davanti a nulla ed è molto sicuro di se, riuscendo quindi nell’impresa di essere considerato poco umile e troppo certo delle proprie capacità. Anche l’indifferenza verso le critiche non aiuta in tal senso.