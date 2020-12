Un Natale da cenerentola: trama, trailer e cast del film

Un Natale da Cenerentola è il film che Tv8 offre nella sua prima serata di oggi, sabato 26 dicembre 2020. La pellicola è diretta da Tosca Musk e appartiene al genere commedia e sentimentale. Il titolo originale è A Cinderella Christmas, mentre la messa in onda è prevista per le 21:30 circa.

La trama de Un Natale da Cenerentola mette in scena una rivisitazione in chiave moderna della celebre favola. Angie lavora infatti per lo zio, anche se ogni suo merito viene rubato dalla cugina Candace. Grazie ad un imprevisto, Angie parteciperà al suo posto ad una festa prestigiosa dove conoscerà il bello e ricco Nicholas. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Un Natale da Cenerentola, la trama

Angie lavora da sempre per l’attività dello zio e si impegna moltissimo. I suoi meriti però non vengono riconosciuti, visto che la perfida cugina Candace non fa che appropiarsene. La rivale infatti vuole fare carriera e non esita ad usare ogni mezzo. Anche se vuol dire andare a un ballo prestigioso solo per convincere il ricco scapolo Nicholas a cedere le sue quote dell’azienda di famiglia. Quando Candace si ammala, Angie decide di prendere il suo posto per partecipare al party, indossando una maschera. La trama di Un Natale da Cenerentola ci rivela che Nicholas rimarrà ammaliato dalla sconosciuta e che deciderà di sposarla.

Un Natale da Cenerentola, il cast completo

Emma Rigby interpreta Angie Wells, mentre Peter Porte è presente nel ruolo di Nikolaus Karmichael. Il cast di Un Natale da Cenerentola prevede anche gli attori Sarah Strouffer (Candace Karilla); Leland B Martin (Max); Lesley-Anne Down (Viktoria Karmichael); Michael Dempsey (Otto Karila); Mindy Cohn (Zelda); Lucy DeVito (Lara); Lana McKissack (Robin); Elia Cantu (Stilista); Marc Barnes (Malcolm) e Caitlin O’Connor (Penelope).