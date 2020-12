Anticipazioni Una vita 2021 – che fine farà Ursula? Il dramma

Le anticipazioni di Una vita 2021 continuano a parlarci dei colpi di scena che vivremo presto sul piccolo schermo. La soap iberica ci ha già svelato che cosa succederà nelle nuove puntate, che andranno in onda su Canale 5 subito dopo le vacanze natalizie.

Le anticipazioni di Una vita 2021 ci svelano questa volta qualcosa di più su Ursula. Da tempo la Dicenta è vista come una delle super cattive dello show, addirittura più manipolatrice delle Signore di Acacias 38.

Anticipazioni Una vita 2021: il destino di Ursula

Chi segue la soap in Spagna sa già che cosa succederà a Ursula, lo storico personaggio interpretato da Montserrat Alcoverro. L’attrice è entrata nel cast di Acacias 38 diversi anni fa e nel corso del tempo ha assunto ruoli diversi. Ursula ha servito infatti l’indiscussa Dark Lady Cayetana, per ora sostituita da Genoveva. Dopo aver perso tutto, la Dicenta è finita in disgrazia e sembrava aver cambiato animo. In realtà è bastato un nuovo e tragico evento per farla ritornare più malvagia di prima, pronta a mettere a ferro e fuoco l’intero quartiere.

In passato abbiamo persino pensato che fosse morta, anche se alla fine si è trattato solo dell’ennesima macchinazione. Le anticipazioni di Una vita del 2021 però mettono per sempre la parola fine alla Dicenta: Ursula verrà uccisa. “Momenti di alti e bassi che costringeranno la Dicenta a prendere decisioni drastiche e terribili”, ha detto di recente al settimanale NuovoTv, parlando di ciò che accadrà nei prossimi episodi. Una narrazione scelta dalla produzione, che ha scelto di eliminare uno dei personaggi più controversi della soap. La decisione non è venuta quindi dalla Alcoverro, come aveva già rivelato in una precedente intervista. Una situazione che in madre patria è già andata in onda lo scorso gennaio, quando l’attrice ha dovuto dire addio al set.