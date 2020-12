Cenerentola (2014): trama, trailer e cast del film

Cenerentola è il film che Rai 2 propone per la sua prima serata di oggi, domenica 27 dicembre 2020. La pellicola verrà trasmessa attorno alle 21:30 e vede alla regia Kenneth Branagh. Il genere è sentimentale e fantastico, mentre il titolo originale è Cinderella. La realizzazione risale invece al 2014.

La trama di Cenerentola ci racconta di Ella, una bambina orfana di madre che si ritrova a vivere in una situazione di schiavitù a causa della matrigna e delle perfide sorellastre. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer in italiano e il cast completo.

Cenerentola, la trama

Il padre di Ella, un mercante di tessuti, decide di risposarsi con Lady Tremaine in seguito alla morte della moglie. La donna ha due figlie, Genoveffa e Anastasia, ed è prepotente e severa. Quando il marito partirà per un viaggio di lavoro, deciderà di prendere il controllo della casa e obbligherà Ella a vivere in soffitta. Poco tempo dopo l’uomo muore e Lady Tremaine decide di trattare Ella come una schiava, imponendole ogni lavoro domestico. Esausta di quella situazione, la giovane fugge nei boschi e si imbatte in un ragazzo impegnato in una battuta di caccia. Kit decide di nasconderle la sua vera identità di principe e finge di essere un semplice apprendista del palazzo reale.

Il ragazzo si innamora di Ella a prima vista e decide di dare un ballo pur di rivederla, dando la possibilità di partecipare anche alla gente comune. Lady Tremaine vede nell’evento l’occasione giusta perchè una delle due figlie sposi il principe, mentre ad Ella viene imposto di stare in casa. La ragazza però riesce a raggiungere il palazzo grazie all’intervento di una fata madrina, che in virtù della gentilezza dimostrata in tanti anni le fa dono di un bellissimo vestito e di una carrozza prestigiosa. Le raccomanda però di ritornare prima della mezzanotte, orario in cui il suo intervento magico svanirà.

Cenerentola, il cast completo

La protagonista Ella è interpretata dall’attrice Lily James, ritornata popolare grazie alla serie tv Downton Abbey. In questo suo nuovo lavoro, troveremo Richard Madden nei panni del Principe Kit. Il cast di Cenerentola si avvale anche della presenza dei seguenti attori: Cate Blanchett (Lady Tremaine); Holliday Grainger (Anastasia); Sophie McShera (Genoveffa); Helena Bonham Carter (fata madrina); Stellan Skarsgard (granduca); Derek Jacobi (re); Nonso Anozie (Capitano); Ben Chaplin (padre di Ella); Hayley Atwell (madre di Ella); Rob Brydon (maestro Phineus); Richard McCabe (barone) e Jana Perez (Principessa Selina di Saragozza).