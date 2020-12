Chris Evans: chi è il fidanzato di Lily James? Tutto su di lui

By

Chris Evans è un attore americano molto famoso, soprattutto dopo avere interpretato il ruolo di Capitan American per la Marvel.

In questi ultimi mesi ci sono stati numerosissimi gossip che riguardano l’attore: si presume che sia il nuovo fidanzato dell’attrice Lily James.

Scopriamo qualcosa in più sull’attore.

Chris Evans è nato a Boston il 13 giugno 1981, sotto il segno dei Gemelli. L’attore è alto un metro ed 83 centimetri.

Chris Evans è figlio di un’attrice e di un dentista, proviene da una famiglia numerosa: ha 2 sorelle ed un fratello, Scott Evans, anche lui noto nel mondo dello spettacolo.

L’attore americano si è avvicinato al mondo della recitazione grazie alle recite scolastiche.

Dopo essersi diplomato alla Lincoln-Sudbury Regional High School, Chris Evans ha ottenuto uno stage a un ufficio di casting ed è entrato in contatto con due agenti del luogo. Ha iniziato così ad ottenere ruoli piccoli soprattutto per la televisione, ma nel 2001 arriva il successo con Non è un’altra stupida commedia americana.

Da questo momento in poi rimane sempre sull’onda del successo ottenendo sempre importanti ruoli: come nei Avangers e poi il famosissimo Capitan America.

Per quanto riguarda la vita privata dell’attore in passato ha avuto un lunga ed importante storia con Jessica Biel, e dopo la loro rottura solo qualche storia non troppo importante.

Adesso pare abbia un relazione con Lily James, la Ella di Cenerentola. Da parte dei due attori al momento nessuna smentita o conferma, ma numerosi sono le paparazzate che li vedono insieme.

Chris Evans ha un profilo Instagram molto seguito, ha infatti quasi 8 milioni di followers. Ecco una foto del suo profilo.