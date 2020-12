Classifica e oroscopo lunedì 28 dicembre 2020: Confusione sul lavoro per la Vergine, il Leone è innamorato

Ecco l’oroscopo di lunedì 28 dicembre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. Il Natale è già alle spalle e una nuova settimana è alle porte. Quali novità porterà nelle vite dei segni zodiacali? I Gemelli e l’Acquario saranno stracolmi di vitalità, mentre per l’Ariete potrebbero esserci delle nuove incertezze. Grande agitazione per il Sagittario e lo Scorpione. Confusione sul lavoro, invece, per la Vergine. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di lunedì e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di lunedì potresti essere colto da qualche incertezza. La Luna in opposizione a Venere potrebbe provocare qualche esitazione di troppo, vacillerà la sicurezza che avevi appena riconquistato. Nulla di cui preoccuparsi però! Servirà un po’ di pazienza prima di ritrovare più tranquillità. Negli ultimi due anni ne hai passate tante e ora dovrai risalire la china piano piano. Non avere fretta, ma sappi che le stelle saranno con te. 4 stelle.

Toro

Si preannuncia una settimana davvero significativa. In amore le cose andranno di bene in meglio. Sarà un crescendo di emozioni e opportunità che ti accompagnerà a un gennaio particolarmente fortunato. Giove contrario, però, potrebbe farti sbagliare strada e incoraggiarti a cominciare una storia complicata già in partenza: sii prudente e bada che l’altro sia libero! Il Sole in trigono con Urano ti restituirà la forza di rialzarti e dire basta a quello che non va, di riprendere le redini della tua vita in mano. Occhio alle questioni legali ed economiche. 3 stelle.

Gemelli

La Luna nel tuo segno saprà come farti felice! Sarai pieno di vitalità e di idee creative da realizzare, proprio come piace a te. Qualcuno sta già cominciando a dare forma, nella propria mente, a un progetto che avrà vita nel 2021. Non crogiolarti nel dispiacere delle perdite passate. Molte situazioni dovevano concludersi per dare spazio a qualcosa di migliore. Ti aspetta un inizio 2021 con il botto! 5 stelle.

Cancro

Se la Luna in Gemelli ti renderà un po’ affaticato o insicuro, forse perfino ansioso e teso, il Sole ti spronerà a recuperare la tua grinta. Più passa il tempo e più cresce in te il bisogno di maggiore autenticità, di liberta da tutti quei condizionamenti che ti hanno frenato finora. Sarà l’effetto di Saturno non più in aspetto contrario! Vedrai che man mano che scorreranno le giornate il tuo morale si risolleverà e tu ristabilirai una serenità interiore. 3 stelle.

Leone

Come indica l’oroscopo di lunedì si prospetta una giornata molto intrigante in amore. Venere, sempre in ottimo aspetto, porterà i sentimenti in primo piano. Forse più di un cuore sta già battendo per qualcuno! Asseconda il tuo Sole che cerca di farti smuovere dalla roccaforte di rabbia e risentimento in cui ti trovi da un po’. Anche se negli ultimi tempi qualcuno ti ha ferito parecchio, dovresti scrollarti di dosso tutta la negatività e cominciare a guardare al futuro con più fiducia e meraviglia. Altri grattacapi sul lavoro: sii paziente! 3 stelle.

Vergine

Dovrai tenere testa a una Luna piuttosto faticosa che insidierà la fiducia in te stesso. Nel corso della giornata chi sarà a lavoro potrà incappare in qualche momento di tensione con dei collaboratori, in qualcosa di poco chiaro. Per fortuna il Sole e Mercurio in aspetto favorevole daranno una marcia in più ai tuoi affari. Nei prossimi giorni potrebbero spuntare nuovi progetti importanti su cui mettere mano. In amore dovrai avere particolare prudenza. 2 stelle.

Bilancia

Sarà una giornata piacevole, grazie alla Luna nel segno dei Gemelli. Qualcuno potrebbe percepire in maniera intensa l’imminente cambiamento come fosse terreno che comincia a vacillare sotto i piedi. Non c’è però da temerlo! Le novità che entreranno nella tua vita, anche in maniera piuttosto irruente, potrebbero diventare la base del tuo futuro successo, per cui accoglile senza paura. Sotto sotto sai di avere un gran bisogno di nuove emozioni, nuovi stimoli, in amore e nel lavoro. 4 stelle.

Scorpione

Saranno 48 ore un po’ nervose, per via di quella Luna in Gemelli. Preparati a incrociare qualche piccolo fastidio o ritardo sul lavoro o dei momenti di disagio in famiglia. Anche in amore dovresti provare a chiarire cosa non sta più funzionando, cercare di parlare a cuore aperto. Il Sole stuzzicherà la tua voglia di cambiamenti, di cominciare qualcosa di nuovo, resa ancora più grande dalla limitazioni attuali. 2 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di lunedì dovrai fare i conti con una Luna in opposizione che cercherà di infastidirti, renderti più nervoso o insicuro. Non ascoltarla e lascia passare queste due giornate! Poi, ritroverai la tua proverbiale grinta, quell’entusiasmo capace di convincere chiunque. Venere nel tuo cielo potrebbe sorprenderti, facendo scoprire innamorato di una persona. 3 stelle.

Capricorno

Sarà un inizio settimana decisamente interessante con il Sole nel tuo segno in trigono a Urano. Ti sveglierai particolarmente propenso a fare progetti per il futuro, a pensare al domani con più ottimismo. Sarai preso dall’organizzare i prossimi mesi in modo più sereno. Preparati, perché qualche novità arriverà sicuramente! In amore avrai giornate molto incoraggianti. 4 stelle.

Acquario

I tempi sono maturi per fermarsi a riflettere seriamente sul tuo futuro. Con Giove e Saturno nel segno e un nuovo anno alle porte, dovresti cominciare a metterti nell’ottica dei cambiamenti che vivrai. Già entro febbraio qualcosa di importante accadrà e sarà qualcosa che potrebbe renderti più felice. L’importante è mettersi in testa che sarà quasi impossibile vivere la stessa vita che hai vissuto finora. Nel frattempo, goditi l’energia che un’ottima Luna ti fornirà. 5 stelle.

Pesci

Potresti sentirti insicuro, nervoso, perfino un po’ inquieto. In amore servirà ancora cautela: pensaci bene prima di prendere una decisione importante o, meglio ancora, aspetta un momento migliore. Molti Pesci sono più assorbiti dal lavoro, presi a risolvere alcune questioni. Di fronte a qualche difficoltà, cerca di mantenere la calma. Da mercoledì le cose andranno meglio. 2 stelle.