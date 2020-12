Il Cantante Mascherato 2021: i primi quattro personaggi, chi sono?

Il Cantante Mascherato 2021 inizia ad attirare l’attenzione dei fan. Il programma di Milly Carlucci andrà in onda nei prossimi mesi e metterà in scena la stessa e vincente formula della prima edizione. In questi giorni sono stati diffusi i nomi dei primi quattro personaggi. Di chi si tratta?

A Il Cantante Mascherato 2021 potremo vedere Pecora, Lupo, Tigre Azzurra e Giraffa. Si tratta di tre maschere inedite rispetto al primo capitolo, vinto da Teo Mammuccari travestito da Coniglio.

Il Cantante Mascherato 2021: ecco i primi tre personaggi

Il Cantante Mascherato 2021 ci ha appena rivelato quattro dei personaggi che vedremo nella seconda edizione. Per il momento Milly Carlucci non ha rilasciato alcun indizio per scoprire quale vip si nasconde dietro le maschere. Sui social ufficiali, gli utenti hanno già detto la loro, soprattutto riguardo al Lupo e alla Tigre Azzurra. Dietro la maschera del primo potrebbe nascondersi Ermal Meta, mentre la seconda maschera potrebbe nascondere il volto di Loredana Bertè. Le anticipazioni intanto ci confermano che la seconda edizione potrà contare su dieci personaggi in totale, ovvero quattro in più rispetto a quelli incontrati l’anno scorso. Aumentano anche le puntate, da quattro del debutto alle cinque previste per la nuova edizione.

Il Cantante Mascherato 2021 seguirà la nota formula: il volto dei concorrenti verrà rivelato solo in occasione dell’eliminazione. Non sappiamo nulla di certo nemmeno sulla giuria, anche se i rumors del momento prevedono che verrà confermata la giuria dell’anno scorso, formata da Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Patty Pravo. Secondo le voci di corridoio, saranno assenti Ilenia Pastorelli e Guillermo Mariotto. In ballo ci sarebbero anche Mammuccari e Arisa in quanto ex concorrenti. La cantante però è attualmente impegnata anche con Amici 2021 in qualità di professoressa.