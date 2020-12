Lily James: chi è Matt Smith l’ex fidanzato di Ella di Cenerentola – FOTO

Lily James è un’attrice britannica molto nota ed apprezzata. Stasera, sabato 27 Dicembre, andrà in onda su Rai Uno “Cenerentola”, fortunatissimo film Disney che vede Lily James nei panni di Ella.

Per molti anni la famosa attrice britannica è stata fidanzata con Matt Smith. Scopriamo qualcosa in più sull’attore.

Matt Smith, nome completo Matthew Robert Smith, è un attore britannico nato il 28 Ottobre 1982, sotto il segno dello Scorpione. L’attore è alto ben 1 metro ed 82 centimetri.

Il suo sogno era diventare un calciatore, ed anche la sua carriera volgeva in questa direzione, ma un infortunio alla schiena lo costrinse ad abbandonare il sogno.

L’attore è molto famoso per famoso per aver interpretato l’undicesimo dottore nella popolare serie televisiva britannica di fantascienza “Doctor Who”. È inoltre uno degli attori della serie The Crown, che ora sta riscuotendo grande successo grazie a Netflix.

Per quanto riguarda la vita privata dell’attore Matt Smith è ateo. Ha avuto una relazione durata molti anni e fino alla primavera 2020 con Lily James. La coppia si è conosciuta durante le riprese di PPZ – Pride + Prejudice + Zombies . Pare però che l’attore abbia già una nuova relazione con la sua collega Emilia Clarke, la principessa Daenerys Targaryen, è stata avvista insieme a Matt Smith, che ha interpretato il principe Filippo.