Mara Venier a Domenica In: “Potevo anche non esserci”

Mara Venier ha condotto una nuova puntata di Domenica In, andata in onda su Rai 1 nelle scorse ore. La padrona di casa ha accolto come sempre diversi ospiti in studio e in collegamento e si è lasciata andare ad una particolare confessione durante l’intervista a Clementino.

Mara Venier ha svelato infatti di aver appena fatto un intervento ai denti e di essere voluta tornare in tv nonostante tutto. “Potevo essere qui con una guancia gonfia”, ha aggiunto per sdrammatizzare.

Mara Venier a Domenica In, la confessione inaspettata

Mara Venier sa come tenere banco e attirare il pubblico da casa. Il suo ingrediente segreto è da sempre la genuinità con cui conduce il suo programma di punta. Non stupisce quindi che spesso e volentieri si faccia travolgere dalle interviste agli ospiti e riveli persino qualcosa di più sulla sua vita privata. E’ successo proprio durante la puntata di oggi, quando la zia Mara ha deciso di interrompere Clementino per parlare dell’intervento appena subito ai denti.

“Caro Babbo Natale, regala un sorriso a tutti, questo vorrei”, ha scritto pochi giorni fa la Venier su Instagram, “oggi ritorno alle prove di domenica In e domani in diretta ci sarà il ministro Speranza, il commissario Arcuri, prof Le foche, da domani ‘V day’, inizia il vaccino. Ne parlerò perchè come ha detto Papa Francesco sono ‘luci di speranza’”. Nel corso della stessa puntata, Mara Venier ha fatto molto di più: “Mi spiace non aver avuto una storia con te… Non mi hai mai filato”.