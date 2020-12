Massimo Ranieri a Domenica In: il filarino mancato con Mara Venier

Massimo Ranieri è ritornato in tv con Qui e Adesso e come sempre si è voluto sottoporre ad alcune interviste. Impossibile per il cantautore non accettare anche l’invito dell’amica Mara Venier e così lo abbiamo visto anche nella puntata di Domenica In di oggi.

Tutto potevamo immaginarci tranne che di vedere Massimo Ranieri fra il divertito e l’imbarazzato. La padrona di casa infatti si è lasciata andare ad una dichiarazione che ha subito fatto il giro dei social.

Massimo Ranieri a Domenica In: Mara Venier rivela che…

Massimo Manieri ha deciso di aprire il cuore ai telespettatori di Domenica In, parlando della sua vita privata e professionale. I successi non sono mancati, così come alcuni inciampi familiari. Basti ricordare la figlia Cristiana Calone, che ha avuto modo di riconoscere solo quando ormai adulta. Mara Venier invece ha deciso di rivelare un retroscena di cui non aveva mai parlato prima: “Mi spiace non aver avuto una storia con te. Non mi hai mai filato”. Poco prima, la conduttrice aveva manifestato un profondo affetto nei confronti di Massimo Ranieri. Non solo perchè entrambi parte del mondo dello spettacolo: “Ogni volta che ti vedo mi emoziono come una bambina”, ha detto al suo arrivo in studio.

Fra i due però non c’è mai stato del tenero, anche se la presentatrice avrebbe voluto. A quanto pare Ranieri l’ha sempre vista come una specie di sorella. “Ma quale sorella, ma salutame a soreta”, ha detto la padrona di casa con il suo modo verace. “Dai non mettermi in imbarazzo”, ha replicato l’artista, “avrei avuto l’occasione di corteggiarti ma tu all’epoca eri fidanzata”. Il cantautore ha poi parlato del rapporto con i genitori, due pilastri per la sua vita e carriera. “Mamma era una donna particolare”, ha sottolineato, “molto forte, una carabiniera. Papà non aveva tempo, si alzava di primo mattino e lavorava più del dovuto”.