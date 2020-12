Omar Sy: chi è la moglie Helene? Tutto su di lei

Omar Sy è un attore comico francese dalle origini mauritiane e senegalesi. L’attore è sposato dal 2007 con Helene. Scopriamo qualcosa in più sulla donna.



Helene Sy è nata nel 1979, l’evento che ha sconvolto la sua vita è stato l’incontro con Omar Sy. La donna è rimasta sin da subito stregato dall’uomo che è diventato poi l’amore e l’uomo della sua vita.

La coppia si è sposata nel 2007, ma prima ha dato alla luce ben tre figli. Ed a settembre del 2017 è nata in America la loro ultima bambina, prima femminuccia della casa.

Omar Sy ha raggiunto un grande successo, la moglie si alterna tra la vita familiare e quella benefica. La giovane è la presidente dell’associazione CéKeDuBonheur che mira a migliorare la vita quotidiana dei bambini ricoverati. Helene è impegnata anche in Africa occidentale: madrina di un ragazzino in Niger, supervisiona attraverso diverse ONG l’invio di casse di cibo in Mauritania o in Mali.

Guarda le foto dal profilo Instagram della donna: