Omar Sy: età, moglie, figli, altezza – Tutto su di lui

Omar Sy è un attore francese dalle origini senegalesi e mauritiane, con la battuta sempre pronta ed è difatti nato come comico.

Omar Sy è nato a Trappes, in Francia, il 20/01/1978, sotto il segno del Capricorno. L’attore ha ad oggi 42 anni ed è alto un metro e 90 centimetri.

L’attore è nato da una cameriera di origini mauritiane ed un operaio senegalese, entrambi immigrati in Francia. L’uomo non avrebbe mai pensato di intraprendere la carriera da attore, perché dato che la sua famiglia era molto numerosa avrebbe dovuto ben presto trovarsi un lavoro. Le porte per il successo si aprono da sole e per caso, quando accompagna un amico alla radio e non c’erano ospiti così gli chiedono di inventare un personaggio. Omar inventa così un calciatore di origini nigeriane e la sua verve comica viene fuori ed è molto apprezzata.

Inizia così a lavorare come comico ed ottiene sempre più successo. L’occasione della vita si presenta nel 2012 quando viene scelto per un ruolo importante in Quasi Amici, uno dei film francesi di maggiore successo.

Il grande successo di questo film lo ha portato ad Hollywood dove è stato scritturato per due blockbuster: X-Men – Giorni di un futuro passato, e Jurassic World, quarto capitolo della saga creata da Steven Spielberg. Nel 2018 partecipa alle riprese di Arsenio Lupin, progetto di Netflix per una serie in cui interpreterà proprio il ladro gentiluomo.

Omar Sy è sposato dal 2007 con Helene. La coppia ha tre figli.