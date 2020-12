Oroscopo 2021 – I segni più litigiosi del prossimo anno: ecco quale saranno

Il 2020 sta per finire, con il sollievo di gran parte della popolazione, e la speranza comune è quella di andare incontro ad un nuovo anno meno denso di sorprese negative. Ecco perchè l’intenzione è proprio quella di riscoprire i rapporti umani andati un po’ persi dopo mesi così concitati e problematici, ma non per tutti le relazioni interpersonali saranno “rose e fiori”: per alcuni infatti si prospettano periodi di confronti anche piuttosto accesi, in particolar modo per determianti profili caratteriali:

Bilancia

La ritrovata normalità alla quale andrete incontro non sarà per forza condivisibile da parte di tutti: il 2020 potrebbe aver avuto effetti anche sulle singole personalità, ecco perchè contrasti con persone che pensavate di conoscere bene potrebbero non essere così rari.

Toro

Discorso differente per i Toro, che dovranno pazientare un po’ per ritrovare i rapporti umani dello stesso livello del periodo precednete alla pandemia: le misure come il distanziamento sociale che hanno comportato successivamente l’impossibilità di vedersi con la stessa frequenza potrebbe rendere necessario “riavviare” qualche relazione. Non date nulla per scontato o potrebbero esserci dei malumori da affrontare.

Vergine

Cercate di mantenere un buon rapporto con le persone a voi più vicine, perchè il ritorno, seppur graduale, alla vita di tutti i giorni potrebbe essere traumatico sia per voi (che potreste pensare di non aver mai cambiato modo di fare) che per gli altri. Ecco perchè è consigliabile essere più comprensivi possibile, almeno fino alla prossima primavera.

Capricorno

In maniera non troppo diversa, il consiglio di essere maggiormente pazienti e comprensivi si applica anche ai nati sotto il Capricorno che potrebbero essere facilmente mal interpretati. Meglio evitare contrasti a prescindere, almeno per un po’.