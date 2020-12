Oroscopo Branko – domani lunedì 28 dicembre 2020 – Anticipazioni per tutti i segni

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo di Branko per domani lunedì 28 dicembre 2020. L’ultima settimana dell’anno sta per iniziare. Quali colpi di scena riserveranno i pianeti ai segni zodiacali? Per scoprirlo, leggi l’anteprima tratta dall’oroscopo di Branko per domani, dedicata a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani lunedì 28 dicembre 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko per domani l’Ariete farà un viaggio con l’amore, il Toro potrà ritrovarsi in buona compagnia. I Gemelli saranno protetti da una splendida Luna, mentre il Cancro avrà finalmente la mente sgombra.

Previsioni Branko domani lunedì 28 dicembre 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Domani il Leone potrebbe imbattersi in un incontro simpatico, mentre la Vergine dovrà riposare un po’ di più. L’amore tornerà in primo piano nella vita della Bilancia, lo Scorpione proverà una forte attrazione per qualcuno.

Oroscopo domani lunedì 28 dicembre 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo le previsioni astrali di Branko domani il Sagittario concluderà gli ultimi affari il Capricorno potrò molto presto liberarsi di Marte contrario. Una nuova vita sta per iniziare per l’Acquario, mentre i Pesci dovrebbero mettersi a dieta.

