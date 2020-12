Oroscopo Branko – settimana dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come tutte le domeniche, l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021. Una nuova settimana sta per cominciare. Quali cambiamenti riserveranno le stelle per le vite dei segni zodiacali durante i prossimi giorni? Se sei curioso di scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche dedicate a tutti i segni, tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà alla grande soprattutto in amore. Lunedì sarà una giornata importante per i sentimenti, mercoledì potrai contare sulla complicità di una bellissima Luna. Il sabato ti regalerà emozioni speciali da condividere con la tua dolce metà.

Toro

Lunedì potrai trascorrere una giornata in buona compagnia, mentre martedì ritroverai maggiore lucidità mentale e avrai le idee più chiare. Sabato dovrai avere molta prudenza, perché affiorerà un po’ di inquietudine.

Gemelli

Lunedì una Luna splendente sarà ancora nel tuo segno e ti riempirà di vitalità e creatività. Mercoledì darai mostra della tua enorme generosità, sabato potresti cedere a una tentazione sexy.

Cancro

Lunedì avrai finalmente la mente sgombra dai pesi e dalle preoccupazioni avuti finora e martedì comincerai a sentirti più leggero. Sabato dovrai usare estrema cautela in amore: potresti diventare troppo possessivo!

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana inizierà in maniera piacevole. Lunedì potresti imbatterti in qualche incontro simpatico, mentre mercoledì dovresti fermarti e provare a rilassarti un po’. La domenica ti vedrà particolarmente goloso d’amore.

Vergine

Lunedì dovrai provare a riposare di più e anche martedì sarà importante staccare la spina dai problemi di carattere pratico. Sabato sarai messo alle strette e dovrai prendere una decisione importante: pensaci bene!

Bilancia

Si preannuncia un inizio settimana molto promettente: lunedì avrai una giornata all’insegna dell’amore. Mercoledì sarà momento più opportuno per voltare pagina e non pensare più alle fatiche degli ultimi anni. Domenica sarà la giornata giusta per raccoglierti un po’ in te stesso e riflettere.

Scorpione

Lunedì qualcuno potrebbe provare una tanto forte quanto inattesa attrazione verso una persona, martedì preparati a vivere una serata davvero speciale. Sabato sarà una giornata da dedicare esclusivamente all’intimità e al puro relax.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà in maniera indaffarata. Lunedì sarai impegnato a concludere gli ultimi affari e martedì potrai ottenere nuove entrate. Sabato qualcuno potrebbe essere colto da un’intensa passione.

Capricorno

Lunedì potrai cominciare a fare il conto alla rovescia e molto presto ti libererai di Marte contrario, mentre mercoledì dovrai concederti del riposo. Sabato darà il via a un periodo decisamente ricco!

Acquario

Lunedì comincerà per te una nuova vita, mentre mercoledì sarà la giornata giusta per organizzare qualcosa di piacevole con il partner. Occhio a sabato, perché un incontro potrebbe trasformarsi in uno scontro.

Pesci

Lunedì dovresti cominciare a seguire una dieta e rimetterti in forma, mentre martedì sarà una giornata particolarmente stimolante in amore. Sabato sarà un giorno in cui troverai una nuova, più entusiasmante prospettiva.