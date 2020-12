Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 28 dicembre 2020 – Anticipazioni per tutti i segni

By

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 28 dicembre 2020. Mentre sta per finire il weekend, una nuova settimana è alle porte. Quali novità riserverà ai segni zodiacali? Se vuoi scoprirlo, leggi l’anteprima tratta dall’oroscopo di Branko per domani, dedicata a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 28 dicembre 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani l’Ariete comincerà la settimana con alcune insicurezze, mentre per il Toro sarà un lunedì interessante. Nelle testa dei Gemelli molte iniziative stanno prendendo forma, il Cancro dovrebbe iniziare a fare programmi per il Capodanno.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 28 dicembre 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Domani il Leone avrà una giornata stimolante, per la Vergine ci saranno nuovi progetti su cui lavorare. Giornata molto valida per la Bilancia che sta, a poco a poco, tornando in pista, mentre lo Scorpione potrebbe avere dei momenti di disagio.

Oroscopo domani lunedì 28 dicembre 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani il Sagittario avrà una bella carica di energia e spirito d’iniziativa, il Capricorno vivrà un inizio settimana interessante. L‘Acquario dovrà cominciare e fare riflessioni profonde, mentre i Pesci saranno assorbiti dal lavoro.

