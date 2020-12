Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 28 dicembre 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 28 dicembre 2020. Il weekend sta per finire e una nuova settimana è alle porte. Comincerà con il piede giusto? Il Leone avrà una giornata stimolante, la Vergine comincerà presto nuovi progetti. La Bilancia potrebbe essere un po’ ansiosa, mentre lo Scorpione vivrà piccoli disagi. Se vuoi entrare nel dettaglio l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai 4 segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 28 dicembre 2020: Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata molto stimolante per l’amore, grazie a Venere ancora attiva. Chissà che tu non abbia già qualcuno nel tuo cuore! È tempo di lasciare andare i risentimenti e la rabbia che provi nei confronti di chi ti ha fatto del male. Dovresti cominciare a credere nella possibilità che arrivi una ventata d’aria fresca. Purtroppo il lavoro rappresenta ancora un bel grattacapo: portare avanti i tuoi progetti sta diventando un’impresa ardua! Per il momento molti giovani dovranno accontentarsi un impiego part-time.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 28 dicembre 2020: Vergine

In questi giorni potrebbero spuntare fuori nuovi progetti, grazie al Sole e a Mercurio in aspetto favorevole. Purtroppo, però, qualcosa non sta funzionando. Stai facendo i conti con alcune situazioni poco chiare, forse con dei collaboratori. E questo vale ancora di più per le Vergine che lavorano a contatto con il pubblico. D’ora in avanti sarà importante provare ad andare d’accordo e non sarà sempre facilissimo, anche se di recente hai già dato mostra di essere una persona in gamba.

Oroscopo domani lunedì 28 dicembre 2020: Bilancia

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata piuttosto valida. Se ti senti in apprensione per i cambiamenti che dovrai affrontare, prova a lasciarti alle spalle il passato e trova il coraggio di rivolgerti al futuro. Sappi che da questi cambiamenti potrebbero nascere successi importanti. E tu ora hai un gran bisogno di provare nuove emozioni, di cominciare una nuova storia, forse perfino un nuovo lavoro. Questa necessità di rivoluzionare la tua vita sarà la tua spinta durante i prossimi 12 mesi.

Oroscopo domani lunedì 28 dicembre 2020: Scorpione

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani e martedì potresti incorrere in piccoli momenti di disagio, colpa della Luna nel segno dei Gemelli. In questo periodo potresti avere dei grattacapi con qualche conto in sospeso oppure qualche famigliare o parente non sta capendo le tue esigenze. Anche in amore occorrerebbe maggiore chiarezza! Le limitazioni che hanno caratterizzato questo 2020 potrebbero averti spinto a dare spazio a qualcosa di nuovo nei prossimi mesi.