Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021. Il Natale è ormai alle spalle e l’ultima settimana del 2020 è alle porte. Quali segni zodiacali saranno favoriti dalle stelle nei prossimi giorni? Per scoprirlo, leggi in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà con qualche momento di disagio, un po’ di tensione in più che presto riuscirai a superare. In amore potrai fare chiarezza in te stesso. Le stelle ti incoraggeranno a non trascinati dietro rapporti tentennanti. Nuovi incontri all’orizzonte! Sul lavoro ci sarà di rimettere a posto conti e questioni rimasti in sospeso, ma ricordati che d’ora in poi potrai contare su Giove e Saturno in aspetto favorevole.

Toro

La prossima settimana potrebbe regalarti sorprese inaspettate, soprattutto in amore. Più di un Toro concluderanno l’anno in maniera molto emozionante: preparatevi! Sul lavoro, purtroppo, potrebbero esserci ancora delle difficoltà, provocate da Giove in aspetto contrario. Occhio alle finanze! Nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle risposte che aspettavi da un po’.

Gemelli

In amore continuerai a fare i conti con una Venere in opposizione che non ti renderà la vita facile. Molti Gemelli hanno vissuto gli ultimi mesi parecchi alti e bassi, se non perfino degli addii. Le nuove relazioni cominceranno in maniera tentennante, specie se il partner è giù coinvolto in un rapporto oppure se è lontano. Sul lavoro ti aspettano settimane piene di stimoli in cui potrai occuparti di nuovi progetti, accordi o collaborazioni.

Cancro

Anche se in amore ti sembra che le cose non filino liscio, dovrai dare tempo al tempo. Giove e Saturno non sono più in opposizione: presto l’armonia tornerà nella tua vita. Cerca di trascorrere il Capodanno in compagni di persone piacevoli e positive. Sul fronte lavorativo potresti trascinarti una certa stanchezza, specie se di recente hai dovuto ricominciare da capo. È tempo di fare chiarezza in se stessi circa il futuro professionale.

Leone

Come racconta l’oroscopo di Paolo Fox la settimana ti richiederà una certa cautela in amore. Nei prossimi giorni dovrai affrontare qualche momento di tensione o di confusione: sii prudente! Venere, comunque, sarà sempre a favore: chissà che un’amicizia non diventi presto qualcosa di più profondo. Sul lavoro dovrai fare molta attenzione ai soldi: non fare mosse azzardate. Fatti scivolare addosso le cose!

Vergine

Venere sarà in aspetto contrario, ma se sei ancora single dipenderà molto probabilmente dal fatto che hai preferito concentrarti di più sul lavoro e mettere da parte l’amore. Negli ultimi giorni sei diventato molto diffidente e tieni le persone a distanza di sicurezza. Sula lavoro potrai lasciare indietro le difficoltà di questo 2020 e pensare al tuo futuro con più fiducia. Il prossimo anno ti permetterà di rafforzare tutto quello che hai ottenuto finora.

Bilancia

Si preannuncia un periodo decisamente promettente per l’amore, ma tu non dovrai avere fretta di risolvere ogni problema tutto e subito. Ti aspettano nuovi incontri e momenti ricchi di emozioni. Anche sul lavoro andrai incontri a un anno pieno di nuove opportunità da cogliere al volo, grazie a Giove e Saturno diventati favorevoli. Vedrai che i nuovi progetti potranno prendere quota!

Scorpione

In questo momento hai tanto bisogno di tranquillità. Sappi che ti attende una settimana davvero stimolante in amore. Le storie nate a novembre avranno particolare fortuna, ma tutti i nati in Scorpione potranno comunque contare su buone stelle. Sforzati, però, di lasciarti andare e di essere più fiducioso nei confronti del prossimo. Sul lavoro dovrai cominciare a metterti in riga ed evitare spese e investimenti rischiosi. È tempo di diventare più oculati. Preparati a vivere un bellissimo Capodanno.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana potrebbe regalarti belle opportunità in amore, grazie a Venere ancora nel tuo segno. Fai attenzione, però, a non infatuarti per qualcuno che è già impegnato. Sul lavoro, invece, potresti incappare in piccoli ma fastidiosi contrattempi, qualche blocco o rallentamento. Sappi, però, che d’ora in avanti i progetti potranno decollare: basterà non avere fretta.

Capricorno

Sforzati di aprirti! Se riceverai un invito, se incontrerai una persona interessante non perdere l’opportunità. Regalati una fine dell’anno piacevole. Sul fronte lavorativo non avrai grandi difficoltà. Le stelle saranno favorevoli, ma quanto otterrai dipenderà dalle tue idee, dalle tua capacità e da quanto impegno ci metterai.

Acquario

Con Venere in aspetto favorevole preparati a fare nuovi incontri intriganti, soprattutto durante il weekend. Qualcuno avrà modo di ufficializzare la propria storia. Sul lavoro dovrai usare più cautela. Non sarà il momento di fare polemica. Pensa piuttosto che avrai presto l’opportunità di cambiare, se non ti soddisfa più l’impiego attuale.

Pesci

Purtroppo Venere contraria potrebbe provocare ancora delle difficoltà o dei dubbi. Chi di recente ha concluso un rapporto, non sarà disposto a rimettersi in gioco senza avere maggiori certezze. Sul lavoro ti aspetta un anno di decisioni importanti, ma anche di nuove opportunità. Dovrai però fermarti a riconsiderare alcune scelte che hai fatto in passato.