Oroscopo Sagittario 2021 – Non dovrai restare fermo!

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo 2021 dedicato al Sagittario. Ti aspetta un anno splendido! Potrai lasciarti alle spalle la fatica di questo 2020 e recuperare l’entusiasmo, la voglia di metterti in gioco e buttarti in nuove esperienze, esplorare nuovi orizzonti. Sarà un ammo di grandi cambiamenti, intuizioni importanti, nuovi punti di riferimento e per qualcuno perfino di un nuovo amore.

Oroscopo 2021 – Amore

Secondo l’oroscopo 2021 maggio e luglio saranno gli unici mesi in cui avere più prudenza. Per il resto sarà un anno che favorirà i nuovi incontri, i progetti di coppia importanti le decisioni coraggiose.

Oroscopo 2021 – Lavoro

Non dovrai restare fermo! Già da gennaio potrai darti da fare: cominciare un nuovo progetto, cambiare lavoro o avviare un’attività. Se avrai bisogno di un prestito, potrai richiederlo senza il timore di ricevere un rifiuto.

Oroscopo 2021 – Fortuna

Come anticipa l’oroscopo 2021 se negli ultimi mesi eri piuttosto demotivato, preparati a ritrovare ottimismo ed entusiasmo. Inoltre questo buonumore ti renderà più energico e robusto. La stanchezza che ti ha afflitto per quasi tutto il 2020 sarà un ricordo lontano. La fortuna sarà talmente tanta che potresti imbatterti in evento incredibile, come una vincita.

