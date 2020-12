Oroscopo Settimanale – Le donne che tradiscono più facilmente: ecco quali sono

Le persone tradiscono, e le motivazioni possono essere molteplici, infinite, alcune spiegabili razionalmente altre decisamente meno, e anche la sola paura di venir traditi è indubbiamente tra i timori più diffusi durante una relazione. Alcuni credono che le donne siano maggiormente in grado di nascondere atti di adulterio, ma probabilmente non è vero.

In ogni caso alcune esponenti femminili sono generalmente più inclini al tradimento, ecco quali sono:

Ariete

Il più grande nemico di una donna Ariete è la routine, che indifferentemente dal tipo di relazione che hanno con il proprio partner e la felicità del rapporto, l’eventuale adulterio sarà la conseguenza di una voglia di rompere il tran tran quotidiano più che dall’insofferenza della storia d’amore.

Toro

Anche le ligie e molto legate alla famiglia come le Toro fanno parte di questa lista, essendo di fatto “schiave” dei propri sentimenti: non riescono a tollerare l’idea di essere ignorate o poco amate. Ecco perchè solitamente basta poco per vederle cercare attenzioni e amore da qualche altra parte. Allo stesso tempo però tendono a pentirsene molto presto anche perchè non riescono a tenere nascoste le proprie azioni a lungo.

Leone

Meno “profonde” le motivazioni che spingono le Leone ad atti di tradimento, visto che l’ego che le contraddistingue è solitamente quello che le porta a cercare le attenzioni smarrite, quindi in sostanza si trova a tradire non appena si sentano ignorate. In genere non provano neanche a cercare una giustificazione quando questo accade.

Pesci

E’ difficile trovare qualcuno che “vada bene” alla donna Pesci, essendo molto selettiva e romantica. Questo non significa che sia totalmente affidabile, visto che in non rari casi le Pesci prediligano il “tenere il piede in due staffe”, ossia mantenere una relazione ma tenendo in piedi una relazione parallela, di diverso tipo. Per evitare ciò queste donne hanno bisogno costantemente di essere ascoltate.