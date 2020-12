Quanto vale oggi l’oro? Ecco la verità

Il 2020 non è stato particolarmente “generoso” con le economie mondiali, sopratutto quelle messe a dura prova dal Covid, elemento che ha costretto molti governi a prendere misure drastiche anche in fatto di “tagli” e di aiuti verso varie fasce della popolazione. E’ evidente infatti che la situazione pandemica abbia influito in maniera determinante su diverse categorie lavorative, al punto che oltre alle criptovalute in netta crescita, in molti hanno fatto affidamento all’oro, da sempre considerato un bene dal potere d’acquisto molto forte.

Il valore dell’oro attuale

Nonostante le vicissitudini e il cambiamento delle economie, l’oro resta il principale o comunque uno dei metodi più utilizzati per determinare la ricchezza, indipendentemente dal paese in questione perchè questo metallo, anche a causa di svariate doti e capacità da sempre molto apprezzate fin dai tempi del baratto puro e semplice, viene considerato di grande valore da pressochè tutte le economie. Nonostante sia stato vittima di un sensibile calo costante e parzialmente preventivato dai governi negli ultimi decenni, l’oro appare sempre affidabile.

Com’è noto, il valore di questo metallo muta anche più volte al giorno: attualmente si assesta su 49.51 € al grammo, in lieve flessione dopo gli ultimi giorni che hanno visto un più che sensibile incremento.