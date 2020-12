Richard Madden: ecco chi sarebbe il suo nuovo fidanzato – FOTO

Richard Madden è un attore scozzese molto noto e conosciuto che si è fatto apprezzare in numerosi film e serie tv di successo.

L’attore fino al 2018 è stato fidanzato con attrici e sue colleghe. Dal 2019 è stato spesso fotografato con Brandon Flynn, quindi si sono fatte sempre più insistenti le voci di una presunta omosessualità dell’attore. Non ci sono state mai state nè conferme nè smentite. Nel corso dell’estate 2019 i due bellissimi attori sono stati fotografati insieme in Puglia, più precisamente a Lecce, come due novelli fidanzatini. E si era fatta strada anche la voce di una presunta convivenza tra i due.

Recentemente Richard Madden è stato fotografato in compagnia di Froy Gutierrez attore venituduenne di Teen Wolf. Sembra che i due attori abbiamo passato la quarantena insieme, ma ancora non ci sono conferme o smentite.