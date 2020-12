Attività fisica: ecco l’esercizio più efficace della palestra

In questo periodo dell’anno, complici i pranzi delle feste, si pensa più che in altri momenti all’importanza dell’attività fisica. Come tutti noi sappiamo, però, non è possibile praticarla come negli anni scorsi, dal momento che le palestre sono chiuse. Per fortuna esiste un esercizio che è ben più efficace per la forma fisica e per la salute rispetto a quelli che si fanno in sala pesi. Di cosa si tratta? Scopriamolo assieme nelle prossime righe di questo articolo.

Fare le scale, un toccasana straordinario per la salute

Fare le scale è un vero toccasana per la salute, un esercizio alla portata di tutti che ha effetti a dir poco straordinari sulla salute. Tra i motivi per cui è il caso di prenderlo in considerazione rientrano le calorie smaltite, che sono ben più di quelle che si bruciano durante una passeggiata (altra tipologia di attività fisica che si contraddistingue per importanti benefici sulla salute).

Da evitare se si soffre di problemi di schiena o di cuore, l’esercizio del salire le scale è fantastico anche per quanto riguarda il miglioramento del tono muscolare. Alleata speciale della pressione sanguigna, questa tipologia di attività fisica permette di bruciare circa 90 calorie ogni 10 minuti (parametri relativi situazioni in cui una singola rampa è formata da 10/15 scalini).

Nei casi in cui non si hanno problemi fisici, si può considerare il fatto di salire le scale come un vero e proprio workout abituale, da praticare per circa 30 minuti 2/3 volte a settimana.

Non c’è che dire: le scale, che quasi tutti hanno a disposizione nella propria abitazione – se non in casa, nel condominio sempre – sono un vero toccasana per la salute. Il bello quando si chiama in causa questa tipologia di workout è la possibilità di ottenere effetti positivi sia quando si scende, sia quando si sale. Gli esperti di fitness sottolineano infatti che si ha a che fare con alternative valide in entrambi i casi e il motivo è molto semplice: lavorano muscoli differenti.

Quando si sale, si fanno lavorare in particolare i quadricipiti e i glutei. Nel caso in cui, invece, si opta per la discesa delle scale, sono soprattutto i primi muscoli a essere coinvolti. L’ideale sarebbe combinare entrambe le situazioni. In questo modo, infatti, si fanno lavorare diversi muscoli e si ha la possibilità di ottenere risultati più promettenti per quanto riguarda lo smaltimento della massa grassa.