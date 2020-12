Beyoncé l’aiuto ai più bisognosi | La cantante dona dei soldi a 100 famiglie

Beyoncé e l’aiuto ai più bisognosi dopo quasi un anno dall’inizio della pandemia di Covid-19. La cantante tramite il suo ente beneficiario di nome BeyGood supporta le persone che sono in piena crisi finanziaria a causa di questo virus che sta creando problemi in ogni dove. In questo caso, ha deciso di dedicarsi agli americani che tra poco si troveranno senza fissa dimora.

In questo periodo la crisi immobiliare è aumentata di grandi cifre e presto migliaia di famiglia si ritroveranno ad affrontare sfratti e pignoramenti. Sappiamo tutti come le persone più povere in questi mesi sono cadute in un baratro e molti non sono riusciti a sostenere la situazione, ricordiamoci di come il tasso di suicidi sono aumentati. La stessa Beyoncé ha così deciso di far sapere a tutto il popolo di esserci e di avere un’alleata in tutto questo buio.

Beyoncé l’aiuto ai più bisognosi

Un gesto davvero molto forte e di tanto supporto per quelle povere persone che non vedono più un futuro visto che la loro dimora è in bilico. Così tramite BeyGood, che potete visitare e capire meglio tutti i dettagli e di cosa si occupa, ha deciso di donare in beneficienza all’incirca 500.000 dollari che saranno suddivisi e poi consegnati a 100 famiglie. Per partecipare vi è un tempo prestabilito. Chiunque avesse bisogno si potrà registrare sul sito entro e non dopo il 7 Gennaio 2021, dove poi saranno scelte i nuclei familiari da sostenere con la risorsa in questione.

Beyoncé is giving $5k grants to individuals and families facing foreclosures or evictions. Online Applications open January 7, 2021 @ https://t.co/TlsgbU3ves pic.twitter.com/Q0cb5g7YpC — BeyGOOD (@BeyGood) December 22, 2020

In un comunicato stampa della CNN possiamo leggere questo:” Beyoncé continua a sostenere e ad aiutare dove ce n’è più bisogno. Anche lei si è unita a chi ha deciso di fare la sua parte per sostenere chi ha bisogno. La fase due del Fondo BeyGOOD aiuterà ora coloro che sono stati colpiti dalla crisi immobiliare”. Inoltre, sembra essere l’idea di una nuova beneficienza e quindi donazione verso il periodo di Febbraio 2021. Verranno messe a disposizione nuove somme di denaro sempre nell’augurio di aiutare. Il mondo, in questo momento, ha bisogno di stringersi sempre di più e di sostenersi in ogni modo possibile e questa iniziativa deve essere degna di nota.