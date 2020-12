Carlotta Dell’Isola è entrata da poco come concorrente al Grande Fratello Vip dopo la sua partecipazione come fidanzata a Temptation Island. Entrata nel docu-reality per capire realmente i sentimenti del suo compagno nei suoi confronti, Carlotta si è rivelata una vera e propria bomba esplosiva tanto che, Alfonso Signorini l’ha voluta come nuova concorrente del GF Vip.

La sua entrata nel reality però, ha creato un vero e proprio scompiglio sui social e ad accusare la nuova concorrente, è stata Sofia Calesso. Quest’ultima infatti, ha partecipato all’edizione precedente di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia, mentre Carlotta a quella condotta da Alessia Marcuzzi. Stando alle parole di Sofia però, Carlotta non avrebbe rispettato il contratto fatto con Temptation Island, accusandola di aver avuto “spinta” per entrare nel programma di Alfonso Signorini. Quali sono state le parole di Sofia nei confronti di Carlotta?

Carlotta Dell’Isola ha trasgredito a un contratto?

Sofia Calesso ha così deciso di spiegare la verità di quello che è realmente accaduto al sito SuperGuidaTv. La ex partecipante di Temptation Island ha così specificato il motivo delle tantissime accuse nei confronti di Carlotta Dell’Isola e del contratto che, lei avrebbe trasgredito. La Calesso ha voluto sottolineare che: “Ho dato a Carlotta della raccomandata perché c’è un contratto che non è ancora scaduto e siccome a noi che abbiamo partecipato a Temptation Island ci hanno vietato di sponsorizzare e fare pubblicità mi sono chiesta perché a lei fossero state concesse determinate opportunità. Non sono ipocrita. Io ho partecipato al programma per i sentimenti ma se venissero fuori possibilità lavorative le prenderei in considerazione. Se fosse entrata al Grande Fratello Vip a metà gennaio o a febbraio nessuno le avrebbe detto nulla”.

La stessa ha affermato anche la sua voglia, se mai ce ne sarà la possibilità di voler partecipare a un reality: “Non ho mai negato di volermi mettere in gioco in un programma come il Grande Fratello Vip o anche a L’Isola dei Famosi. In riferimento a Carlotta mi hanno dato fastidio i modi e i tempi. Noi abbiamo firmato un contratto che ci ha limitato in molte cose e mi sono arrabbiata proprio per una disparità di trattamento”.