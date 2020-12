Classifica e oroscopo martedì 29 dicembre 2020: Il Cancro ritrova positività, il Capricorno è inquieto

Ecco l‘oroscopo di martedì 29 dicembre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. La settimana prosegue ed eccoci arrivati a martedì. Quali segni saranno favoriti dagli astri nelle prossime 24 ore? L’Ariete sentirà un po’ di insofferenza, l’ansia di fare, mentre il Cancro accoglierà la Luna nel suo segno. Nervosismo per la Vergine, il Sagittario e il Capricorno. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di martedì e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di martedì potresti essere colto da una certa agitazione mista a insofferenza. Sarà dovuto al nuovo transito della Luna nel segno del Toro che sottolineerà il bisogno di più concretezza, di voler risolvere tutto e subito. Sii paziente e rilassati. Avrai tempo e modo di sistemare ogni cosa. In amore Venere in aspetto armonico favorirà le coppie che si stanno formando in questi giorni. 4 stelle.

Toro

Sarà una giornata un po’ critica. Nelle prossime ore affiorerà l’apprensione per i soldi. Ti ritroverai più volte a domandarti se riuscirai a farcela il prossimo anno. È probabile che entro maggio dovrai prendere una decisione in merito, anche se c’è da dire che le opportunità non saranno tante. Se l’aspetto economico rappresenterà un cruccio per diversi mesi, l’amore andrà meglio. Già dai primi di gennaio Venere diventerà favorevole e tu avrai una marcia in più. 2 stelle.

Gemelli

Se avrai questioni importanti da affrontare o nuovi progetti su cui lavorare dovresti approfittare del mattino, quando la Luna sarà ancora nel tuo segno. Dal pomeriggio in poi potresti percepire un leggero calo, un po’ di fiacchezza. Chi ha dei traguardi che vorrà raggiungere nel 2021 farebbe bene a cominciare a risparmiare i soldi in più, semmai ci fosse necessità di qualche risorsa in più. 5 stelle.

Cancro

Si preannuncia una giornata particolarmente positiva, grazie all’ingresso della Luna nel tuo segno. Ti sentirai più energico e ottimista. Per le prossime ore saranno facilitati i nuovi incontri, le relazioni e i progetti importanti. Solo Marte potrebbe darti qualche fastidio, forse un malanno di stagione. Sii prudente! 3 stelle.

Leone

Come indica l’oroscopo di martedì la Luna della mattina ti regalerà coraggio e grinta a volontà. Ritroverai l’entusiasmo che avevi un po’ messo da parte, la voglia di fare nuovi progetti per il futuro o di realizzare degli obiettivi importanti. Concediti questa ventata di energia nuova, ma ricordati che da qui in avanti dovrai fare i conti con alcuni pianeti opposti, per cui converrà non fare scelte azzardate sul lavoro. 3 stelle.

Vergine

Potresti svegliarti con un po’ di nervosismo, ma con il passare delle ore recupererai la tranquillità. Stai cominciando un nuovo periodo che sarà pieno di stimoli nuovi, di belle soddisfazioni e qualche vantaggio. Chi è single da tempo potrà sfruttare le prossime giornate per mettersi in gioco. Buon feeling con i Pesci e gli Acquario. 3 stelle.

Bilancia

L’energia che avvertirai nelle prime ore della mattinata diminuiranno nel corso della giornata. Questo perché la Luna raggiungerà il segno del Cancro e diventerà contraria. Preparati a vivere piccoli contrattempi, con un ritardo o un rallentamento, o dei momenti di disagio in famiglia. Niente di così preoccupante! Se ti sentirai già di corda, tu pensa allo splendido futuro che ti aspetterà. 3 stelle.

Scorpione

Potresti sentirti un po’ in pensiero per i soldi. Qualcuno si sentirà anche piuttosto stanco, qualcuno sarà abbattuto, perché di recente ha litigato, usando toni accesi, con una persona. Per fortuna la Luna entrerà nel segno del Cancro, tuo amico, e ti risolleverà il morale. Potrai concederti una serata dedicata all’amore o alle amicizie. 3 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di martedì dovrai avere molta prudenza, perché la Luna in aspetto dissonante potrebbe renderti nervoso, distratto e affaticato. Cerca di fare le cose con calma e non distrarti! In amore potrai contare ancora sulla complicità di Venere che rimarrà nel tuo segno fino ai primi giorni di gennaio. Approfittane! 3 stelle.

Capricorno

Anche se la Luna in opposizione potrebbe sfidarti, metterti alla prova tu potrai contare sul sostegno del Sole e di Mercurio. In questi giorni sei molto forte e determinato, ma qualcuno, forse un capo, non vorrà riconoscere i tuoi meriti. Sarai comunque capace di farti le tue ragioni in maniera chiara e decisa. Occhio al nervosismo! 3 stelle.

Acquario

Ti alzerai dal letto pieno di vitalità e di buone idee. Approfitta della prima parte della giornata per darti da fare, per metterti in gioco. Nelle ore pomeridiane potrebbe emergere qualche perplessità riguardo la’more. Sappi, però, che il 2021 darà una grossa mano a tutte le coppie! 5 stelle.

Pesci

Qualche nuovo dubbio riguardo il tuo rapporto di coppia potrebbe fare capolino già dal mattino e offuscare il tuo animo. Già dalla seconda parte della giornata, però, l’umore migliorerà e tu ritroverai più serenità, grazie alla Luna in buon aspetto. Lascia scivolare ogni pensiero negativo e regalati una serata piacevole. 4 stelle.