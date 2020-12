Dan Stevens: ecco la sua trasformazione – La bella e la bestia

Dan Stevens è un attore famoso molto noto e conosciuto. Stasera, lunedì 28 Dicembre, l’attore sarà protagonista della prima serata di Rai Uno, in quanto è il protagonista de La Bella e la Bestia. Famosissimo e fortunato film del 2017.

Dan Stevens è stato letteralmente trasformato nella bestia. L’attore in un’intervista ha dichiarato che per trovare ispirazione per il personaggio si è ispirato a Orson Welles e Ralph Spaccatutto. Inoltre ha dichiarato che trovare il giusto equilibrio per ricreare il perfetto personaggio non è stato facile, ma ha tratto ispirazione anche dal figlio più piccolo.

L’attore è stato truccato come una vera proprio opera d’arte. I truccatori e gli sceneggiatori sono stati bravissimi nel ricreare la Bestia, proprio come nel fil della Disney del 1991.

Dan in realtà è un uomo molto bello, alto, biondo cenere, un vero e proprio principe azzurro.

Guarda le foto: