Elisa Isoardi spegne tutto: Raimondo Todaro, “Rimarrà un amico”

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno fatto sognare per diverse settimane i fan di Ballando con le Stelle 2020. Tanti hanno sperato che fra la conduttrice e il ballerino professionista potesse sbocciare l’amore, ma ora è arrivato il momento di spegnere i rumors.

Elisa Isoardi ha infatti sottolineato nelle ultime ore che fra lei e Raimondo Todaro non c’è alcuna love story in corso. I due hanno avuto modo di creare una bella amicizia nel corso delle puntate e il loro legame rimarrà puramente platonico.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro non sono una coppia

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno vissuto un’esperienza davvero indimenticabile nel talent di Milly Carlucci. Al tempo stesso hanno permesso a molti telespettatori di affezionarsi alla loro coppia per motivi romantici: molti sognavano che fra i due sbocciasse qualcosa di più di una semplice amicizia. I due si sono fatti notare anche grazie al video trash diffuso sui social in occasione della sconfitta nel programma. A distanza di diverso tempo dal termine dello show, la conduttrice de La prova del cuoco ha voluto parlare del suo rapporto con il ballerino durante un’ospitata a Oggi è un altro giorno. Una bella marcia indietro rispetto alla confessione fatta non poco tempo fa.

I due sono costretti a vivere lontani. Raimondo si trova a Catania dai genitori per trascorrere con loro le feste. “Todaro è un grande amico e questo rimarrà”, ha aggiunto poi gelando il sangue a chiunque avesse sperato nel lieto fine. Quanto è avvenuto subito dopo però ha riacceso le speranze nei telespettatori più sognanti. La padrona di casa infatti le ha chiesto spiegazioni riguardo a un video in cui Elisa Isoardi balla con Stefano Oradei e la presentatrice si è lasciata sfuggire qualcosa in più: “E’ il migliore amico di Todaro, quindi non c’è nessun problema”. Parole che fanno pensare ad un’eventuale gelosia da parte di Raimondo, inspiegabile alla luce di un rapporto che, a suo dire, riguardo solo la semplice amicizia.