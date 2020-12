Gianni Sperti colpito da un lutto | Addio struggente fuori Uomini e Donne

Poche ora fa, Gianni Sperti è stato colpito da un gravissimo lutto familiare. Ad annunciarlo attraverso il suo profilo Instagram è stato lo stesso opinionista di Uomini e Donne. L’ex ballerino ha perso suo padre al quale è sempre stato profondamente legato. L’addio struggente, dato attraverso un post sui social, ha toccato tutti i fan di Gianni, il quale è stato letteralmente inondato di messaggi di cordoglio.

Gianni Sperti è stato colpito da un grave lutto per la perdita, probabilmente improvvisa, del padre. Tuttavia, non si conoscono le cause della scomparsa del padre di Gianni. Sui dettagli dell’accaduto, l’opinionista di Uomini e Donne ha mantenuto il massimo riserbo. Si è limitato a dare solo l’annuncio attraverso un post sul suo profilo Instagram.

In quel “Ciao Papà…” scritto su fondo nero, Gianni ha gridato silenziosamente tutto il suo dolore. Pur essendo arrivato dalla Puglia nella grandi città del centro-nord per studiare danza da giovane, Gianni Sperti si è sempre sentito molto legato alla famiglia di origine e, in particolare, proprio a suo padre. Solo pochi giorni fa, l’ex ballerino aveva ricordato la sua infanzia trascorsa nei campi, proprio al fianco del genitore.

Il fatto che la vita e il successo lo abbiano portato lontano dalla terra d’origine, non è mai stato d’ostacolo a Gianni. L’ex ballerino torna spesso a trovare la famiglia in Puglia. Oltre ai genitori, l’opinionista di Uomini e Donne è sempre stato molto legato anche a fratelli e nipoti, dei quali, ogni tanto, ha condiviso qualche scatto su Instagram.

Questa perdita davvero molto grave e l’addio struggente proprio durante le Feste, in un momento storico in cui anche gli spostamenti sono difficili, non fanno altro che complicare ancora di più la situazione. A sostenere Gianni, attraverso messaggi condoglianze non sono solo i fan, ma anche molti volti noti di Uomini e Donne, come Ida Platano, Gemma Galgani e tanti altri.