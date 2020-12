Grande Fratello Vip: ecco i primi sei mesi del calendario – FOTO

Grande Fratello Vip sta riscuotendo un enorme successo. Il fortunato reality show di Mediaset è uno dei programmi più seguiti del momento. Inoltre anche durante tutta la settimana il Grande Fratello è sempre un programma di tendenza, è sempre tra le tendenze di Twitter ed è uno dei programmi più chiacchierati.

Stasera, lunedì 28 dicembre, il Grande Fratello Vip torna in diretta su Canale Cinque a partire dalle 21:35. In questi giorni natalizi il Grande Fratello ha chiesto ai super vip in Casa di realizzare un calendario. I Vip si sono messi subito in gioco ed hanno realizzato un calendario bello e divertente.

Guarda qui sotto le foto dei primi sei mesi del calendario del Grande Fratello Vip:

GENNAIO: Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet ed Andrea Zelletta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

FEBBRAIO: Pierpaolo Petrelli, Cecilia Capriotti e Mario Ermito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

MARZO: Dayane Mello



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

APRILE: Giulia Salemi, Andrea Zelletta e Sonia Lorenzini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

MAGGIO: Stefania Orlando e Tommaso Zorzi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

GIUGNO: Carlotta Dell’Isola, Sonia Lorenzini, Giacomo Urtis e Giulia Salemi