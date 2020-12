Il Cavaliere Oscuro, il ritorno: trama, trailer e cast del film

Il Cavaliere Oscuro, il ritorno è il film che Italia 1 propone per la sua prima serata di oggi, lunedì 28 dicembre 2020. La pellicola è diretta da Christopher Nolan e appartiene al genere azione e fantastico. Il titolo originale è The Dark Knight Rises ed è il capitolo finale della trilogia con protagonista Christian Bale.

La trama de Il Cavaliere Oscuro, il ritorno ci parla degli eventi accaduti otto anni dopo quelli narrati nel capitolo precedente. In questa nuova sfida, Batman dovrà vedersela con il pericoloso Bane, un mercenario crudele che prenderà di mira James Gordon. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer e il cast completo.

Il Cavaliere Oscuro, il ritorno: la trama

Otto anni dopo gli ultimi eventi, Bruce ha deciso di rinchiudersi nella sua villa a causa delle false accuse lanciate da Gordon. Il poliziotto infatti ha preferito coprire i crimini di Dent, ma è pronto a rivelare la verità alla popolazione di Gotham City. Il suo intento tuttavia verrà messo a dura prova quando Bane deciderà di rapirlo e scoprirà così il segreto di Wayne. Anche se Gordon riuscirà a sfuggirgli, il mercenario deciderà di affrontare il miliardario in un faccia a faccia: vuole che ritorni a indossare la maschera di Batman. Il mercenario attacca poi la Borsa Valori, parte di un piano di John Daggett. Quest’ultimo ruberà le impronte di Bruce per entrare in possesso della Wayne Enterprises.

Nonostante il suo intervento, Bruce non riuscirà ad evitare lo scandalo finanziario e la paura che Bane entri in possesso di un pericoloso reattore a fusione ideato dai suoi genitori. Per riuscire ad impedirlo, decide di allearsi con l’investitrice Miranda Tate a cui affida il controllo della produzione industriale della sua impresa. Non sa però che Selina è in accordo con Bane, che ha ideato una trappola per rubargli le armi. La trama de Il Cavaliere Oscuro, il ritorno ci rivela che Bruce verrà catturato e rinchiuso in un pozzo da cui non è possibile fuggire.

Il Cavaliere Oscuro, il ritorno: il cast completo

Il cast de Il Cavaliere Oscuro, il ritorno è guidato da Christian Bale nei panni di Bruce Wayne e Batman. Al suo fianco troviamo Michael Caine nel ruolo del fidato Alfred Pennyworth e Gary Olmanin quello di James Gordon. L’attrice Anne Hathaway interpreta invece il doppio personaggio di Selina e Catoman, mentre Tom Hardy presta il volto al cattivo Bane. Compaiono inoltre i seguenti attori: Marion Cotillard (Miranda Tate/ Talia); Joseph Gordon-Levitt (Robin); Morgan Freeman (Lucious Fox); Ben Mendelsohn (John Daggett); Burn Gorman (Philip Stryver) e Matthew Modine (Peter Foley).