Jessie J tra sordità e vertigini | La cantante soffre della malattia di Ménière

Un brutto periodo per Jessie J che sembra, da quando ha affermato sui suoi social ufficiali, di aver passato la Vigilia tra sordità e vertigini. Era carica a festeggiare questo Natale un po’ particolare quando ha cominciato a non sentirsi bene dalla mattina, trovando strano il fatto che non udisse dall’orecchio sinistro. Ma la cosa più preoccupante l’ha notata quando ha cercato di tirarsi su dal suo letto e avvertendo un senso di vertigine molto forte fino ad impossibilitarla nel camminare.

Ovviamente, spaventata da questo stato fisico ha deciso di recarsi in ospedale e passare dei giorni lì per procedere con alcuni accertamenti. Così tra visite ed analisi, la cantante britannica ha confessato di aver scoperto di soffrire della malattia di Ménière. In aggiunta ha affermato che poi sarebbe andata a riposarsi nel buio più totale. L’abbiamo vista un po’ giù quando ha ammesso di voler tornare a casa, ma soprattutto di voler ricominciare a cantare, la sua passione di una vita intera.

Jessie J tra sordità e vertigini

La malattia in un primo momento l’ha spaventata molto, ma ha tenuto tutti i suoi fan aggiornati dei vari sviluppi. Questa patologia colpisce soprattutto l’orecchio nella sua parte interna causando vertigine, acufeni ed ipoacusia neurosensoriale fluttuante. Un particolare è che non è longeva, piuttosto temporanea ma può essere molto fastidiosa vista la sua ripetitività. Purtroppo, non esiste una cura specifica, ma si possono tenere sotto controllo le vite dei pazienti ed avanzare con piccoli interventi terapeutici. Se così non fosse si potrebbe arrivare una sordità completa della persona in questione e noi speriamo tutti non sia questo il caso.

A questo punto però, la cantante ha dimostrato di essere molto più tranquilla. Ma soprattutto di aver trovato dei medici davvero molto disponibili e professionali che hanno subito trovato la causa del problema. Jessie J ha così utilizzato il suo account Instagram per rassicurare i suoi fan di stare molto meglio tramite una bellissima foto di lei struccata dove elenca vari punti della sua giornata in cui specifica anche la sua diagnosi. In aggiunta ha deciso di condivide con il suo pubblico in cui canta affermando di non riuscire a smettere di mangiare, cosa che sollecita il suo miglioramento.