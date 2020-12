La Bella e la Bestia: trama, trailer e cast del film

La Bella e la Bestia è il film che Rai 1 ci propone per la sua prima serata di oggi, lunedì 28 dicembre 2020. Il cast è guidato da Emma Watson, Luke Evans e Dan Stevens ed è il live action diretto da Bill Condon dell’omonimo film firmato Disney.

La trama de La Bella e la Bestia mette in scena la celebre favola scritta da Jeanne-Marie Leprince de Beaumont: Belle è una giovane donna che scoprirà l’amore per una Bestia, condannato ad avere quell’aspetto per via di una maledizione. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer e il cast completo.

La Bella e la Bestia, la trama

Belle ha un animo romantico e vede il mondo con occhi diversi. Soprattutto rispetto alla Bestia, un ex principe arrogante che a causa della sua prepotenza e del cuore duro si è ritrovato intrappolato in un corpo che non gli appartiene. Un’anziana mendicante ha voluto metterlo alla prova e dopo essersi vista rifiutare l’ospitalità, ha scelto di gettare un incantesimo sul nobile. Non è stato solo il Principe a subire la magia della sconosciuta: tutti i suoi servitori sono stati trasformati in oggetti e chiunque abiti nei villaggi vicini ha dimenticato l’esistenza del castello. La sconosciuta però dà ancora una possibilità al Principe: se riuscirà ad amare e a farsi amare nonostante il suo aspetto, la rosa che gli ha regalato smetterà di appassire e lui potrà ritornare un essere umano.

Nei dieci anni successivi, il cuore della Bestia si indurisce sempre di più a causa dell’isolamento e della disperazione. Finchè un giorno Maurice, il padre della giovane e affascinante Belle non si ritroverà ad essere catturato dalla Bestia. La ragazza riesce a trovare il padre e scopre che si trova in prigionia: chiede così alla creatura di prendere lei al posto del genitore. La trama de La Bella e la Bestia ci rivela che la ragazza e la creatura trascorreranno diverso tempo insieme, anche se non sarà così semplice per Belle convincere la Bestia che qualcuno può davvero amarlo.

La Bella e la Bestia, il cast completo

Come abbiamo scoperto all’inizio di questo articolo, sono tre gli attori principali che troveremo alla guida del cast de La Bella e la Bestia. La Watson interpreta infatti Belle, mentre Stevens presta il volto al Principe ed Evans a Gaston. Al loro fianco troveremo inoltre gli artisti: Kevin Kline (Maurice); Josh Gad (Le Tont); Ewan McGregor (Lumiere); Stanley Tucci (Maestro Cadenza); Ian McKellen (Henry Tockins); Emma Thompson (Mrs Bric); Audra McDonald (Madame Guardaroba); Gugu Mbatha-Raw (Spolverina); Hattie Morahan (Agata); Nathan Mack (Chicco); Thomas Padden (Chapeau) e Gerard Horan (Monsieur Jean Bric).