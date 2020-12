Luke Evans: chi è Gaston de La bella e la bestia – FOTO

Luke Evans è un attore e cantante gallese di successo. Stasera, lunedì 28 Dicembre, l’attore sarà protagonista della prima serata di Rai Uno nel ruolo di Gaston in La bella e la bestia. A partire dalle 21:30 la prima rete nazionale proporrà questo fantastico e fortunato film della Walt Disney del 2017.

Luke Evans è un attore ed un cantante di origini gallesi. Nasce il 15 aprile 1979 a Pontypool, nel Regno Unito, ed è alto un metro ed 83 centimetri. L’attore è cresciuto a Aberbargoed, una cittadina del Galles, in una famiglia di Testimoni di Geova. Luke è figlio unico ed ha dichiarato di essere stato vittima di bullismo, in quanto la domenica mattina era costretto ad accompagnare i suoi genitori nell’opera di proselitismo porta a porta, anche a casa dei suoi compagni di classe.

Ben presto l’attore si trasferisce a Cardiff, dove inizia a lavorare come commesso in un negozio di scarpe, e nel mentre continua a studiare canto.

Inizia dopo a lavorare in teatro e all’età di trent’anni fa il suo primo provino per un ruolo cinematografico e da qui parte la sua carriera nel mondo del cinema. Luke Evans ha preso parte a numerosissimi ed importanti film di successo.

VITA PRIVATA

L’attore è dichiaratamente omosessuale, ed in un’intervista del 2002 ha detto che tutti sapevano ed avevano sempre saputo della sua omosessualità, ma ciò non ha mai inficiato sulla sua vita lavorativa.