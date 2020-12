Luke Evans: Gaston de La Bella e la bestia sexy per gli auguri – Guarda la foto qui

Luke Evans è un attore e cantante gallese molto noto e conosciuto. L’attore si è affacciato al mondo del cinema non in giovanissima età, ma poi ha trovato il suo successo.

Luke Evans stasera sarà protagonista della prima serata di Rai Uno con il film de La bella e la bestia, nel ruolo di Gaston.

L’attore ha 41 anni ed è un uomo di successo.

L’attore ha un profilo Instagram con quasi 3 milioni di follower.

Luke Evans è dichiaratamente omosessuale, non si è mai nascosto ed in un’intervista ha dichiarato che fortunatamente non gli hanno mai creato discriminazioni nel suo lavoro.

L’ attore quest’ anno ha deliziato i suoi followers di Instagram con una foto molto speciale per augurare Buon Natale. Luke Evans si trova in Australia, dove sta trascorrendo le sue vacanza natalizie. Ha postato una foto in abbigliamento estivo con pantaloncini corti e maglietta a mezza manica, con il cappellino di Babbo Natale ed un bicchiere di champagne per augurare a tutti buona vacanze e buon Natale. la foto ha ottenuto molti consensi.

Guarda la foto qui sotto: