Manchester City nuovo focolaio: ufficialmente rinviata la sfida contro l’Everton

Dopo il match tra Aston Villa e Newcastle, rinviato per le stesse motivazioni, anche il big match di Premier League originariamente in programma alle ore 21 (ora italiana) tra il Manchester City di Guardiola e l’Everton di Ancelotti è stato ufficialmente rinviato a data da destinarsi.

🔵 | Following a Premier League Board Meeting this afternoon, #EFC has been informed that tonight's fixture against @ManCity has been postponed on medical grounds due to an increase in cases of COVID-19 in the Manchester City squad.

— Everton (@Everton) December 28, 2020